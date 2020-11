Alfa Romeo, Giulia e Stelvio Sprint 110 inedite per la Francia

Alfa Romeo dedica alla Francia una serie speciale di Giulia e Stelvio limitata a soli 110 esemplari. Una piccola serie inedita quella che la casa automobilistica italiana sta proponendo in Francia in occasione della celebrazione dei 110 anni dalla fondazione. Un fine 2020 dunque all’insegna della promozione di due iconiche auto realizzate negli allestimenti Sprint 110 Anni.

Limited edition

Alfa Romeo Giulia e Stelvio Sprint 110 Anni saranno proposte in Francia in un’edizione esclusiva in limited edition. Questi sono difatti resi rispettivamente disponibili in 55 Alfa Romeo Giulia Sprint 110 Anni e 55 Alfa Romeo Stelvio Sprint 110 Anni. Inoltre, la decisione della casa automobilistica è stata quella di proporre sei diverse colorazioni per le due vetture.

Allestimento Sprint

Alla base delle due varianti è inevitabilmente presente l’allestimento Sprint. Il propulsore unico sarà invece l’unità diesel da 2,2 litri e 190 cavalli di potenza dotato del cambio automatico a otto rapporti. Tuttavia, la Stelvio è anche disponibile nella variante con trazione integrale Q4. A caratterizzare le vetture è la presenza di

vetri posteriori oscurati, cerchi in lega da 19 pollici (su Alfa romeo Giulia) e da 20 pollici (sulla Stelvio). Inoltre, la connotazione sportiva alla base dell’allestimento ha previsto anche l’implementazione di sedili in pelle sportivi e riscaldabili con regolazioni elettriche; un ampio tetto panoramico, volante sportivo, paddle per il selettore delle marce e pedali in alluminio. Tuttavia, un’inedita targhetta collocata sulla console centrare identifica le versioni inedite.

Per gli utenti più esigenti sono disponibili dotazioni aggiuntive, rispetto all’allestimento standard, con una maggiorazione che supera i 4.000 euro. Alla dotazione standard si aggiungono dunque il Forward Collision Warning, frenata automatica di emergenza con riconoscimento dei pedoni, telecamera posteriore con sensori di parcheggio anteriori e posteriori ed, infine, il pacchetto comfort con infotainment e schermo dedicato.

Prezzi

Per quanto riguarda i prezzi, variano dai 51.400 euro per la Giulia che diventano 54.900 (57.900 euro per la Q4) per la Stelvio. Disponibilità prevista già a partire da dicembre.