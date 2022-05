Brumbrum, il primo rivenditore diretto di auto ricondizionate e a noleggio a lungo termine online d’Italia ha stilato la classifica dei SUV usati più venduti in Italia nel 2022 grazie ai dati raccolti dall’Osservatorio brum brum, e l’Alfa Romeo Stelvio è risultato il SUV più acquistato su internet.

Nella classifica dei SUV usati acquistati online l’Alfa Romeo Stelvio ha sbaragliato tutta la concorrenza conquistando anche un discreto vantaggio rispetto agli altri due gradini del podio, occupati rispettivamente da Audi Q5 e da BMW X3; tutti veicoli dal prezzo iniziale di acquisto sufficientemente alto, che si traduce in un prezzo di acquisto di seconda mano comunque di tutto rispetto – il prezzo medio di un SUV venduto su internet è infatti di 30.617 €.

A seguire abbiamo modelli come il Mercedes GLC e il Toyota RAV4, seguiti da Range Rover Sport e da Porsche Macan. In fondo alla classifica dei 10 SUV di seconda mano più venduti sul web abbiamo il Land Rover Discovery Sport, il Mercedes GLE e il BMW X5. Nonostante la Stelvio sia l’unica italiana in classifica, è anche quella che ha conquistato il gradino più alto del podio: questo è dovuto al grande successo riscosso dalla Stelvio, ma anche dalla scarsa offerta di SUV delle case italiane, decisamente surclassate dalle tedesche.

Come anticipato, il prezzo medio di acquisto di un SUV di seconda mano online è di circa 30.000 €, con il 38% degli italiani che si mantiene intorno a questa cifra; il 30% invece punta auto molto più economiche, con una spesa compresa tra i 10 e i 20.000 euro, e solo il 4% spende meno di 10.000 € per un SUV usato. Il restante 29% rientra nella fascia tra i 20 e i 30.000 euro.

Per quanto riguarda le motorizzazioni invece, il diesel continua a farla da padrone: sul mercato del nuovo è in caduta libera, mentre nell’usato domina senza nessuna contendente, con ben 4 SUV su 5 venduti online che sono alimentati a gasolio. Stesso discorso per il tipo di trasmissione, con l’80% di questi SUV che sono venduti con cambio automatico.