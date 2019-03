Alfa Romeo Tonale è la nuova concept ibrida plug-in

Anche Alfa Romeo sbarca nel mondo elettrico con il suo nuovo concept SUV compatto, Alfa Romeo Tonale. Parliamo di un modello ibrido plug-in che sfrutta gli stilemi del marchio e li coniuga sotto forma di un utility vehicle compatto e intrigante. Il design è totalmente ispirato al futuro, dove le linee del passato incontrano quelle del futuro in un ibrido accattivante.

Anche Alfa Romeo sbarca nel mondo elettrico con il suo nuovo concept SUV compatto, Alfa Romeo Tonale. Parliamo di un modello ibrido plug-in che sfrutta gli stilemi del marchio e li coniuga sotto forma di un utility vehicle compatto e intrigante. Il design è totalmente ispirato al futuro, dove le linee del passato incontrano quelle del futuro in un ibrido accattivante. Interessante anche il richiamo ai classici telefoni di una volta sui cerchi delle ruote da 21″, che ricordano ancora di più quel sapore amaro chiamato nostalgia.

Internamente l’Alfa Romeo Tonale si ispira alla storia racing del brand, mostrando una guidabilità agile e vivace senza rinunciare alla comodità per il guidatore e per i passeggeri. I materiali si alternano dal freddo alluminio alla calda pelle e Alcantara. Confermata la presenza del DNA, il selettore di modalità di guida distintivo del Biscione. Al suo interno trovano spazio tecnologie avanzate come uno schermo da 12,3″ digitale e un touchscreen da 10,25″ per l’infotainment. Arrivano infine due nuove funzionalità: Alfista, che collega l’auto al club Alfa Romeo e agli eventi della community, e Paddock, market di bordo di Alfa Romeo Tonale per le dotazioni aggiuntive.

Con questa auto Alfa Romeo entra nel segmento dei CUV in modo brillante e ecosostenibile, senza però rinunciare alla velocità: la modalità DNA sostituisce le sue tre opzioni rinominandole e cambiandone alcuni aspetti (per adattarle al motore elettrico). Dynamic diventa Dual Power, e permetterà di erogare potenza da entrambi i motori; Natural rimane uguale e pone un compromesso tra motore elettrico e termico; Advance Efficiency diventa Advance E e porta le prestazioni in Full Electric.