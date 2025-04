Renault svela Boreal: C-SUV di nuova generazione

Renault ha annunciato l'arrivo della Boreal, un modello che promette di combinare carattere distintivo, innovazione tecnologica e comfort elevato. Il veicolo rappresenta uno dei tasselli fondamentali della strategia International Game Plan 2027, un ambizioso piano di rilancio globale svelato nell'ottobre scorso che prevede l'introduzione di otto nuovi modelli entro i prossimi tre anni. La casa automobilistica francese sembra puntare con decisione sul mercato latinoamericano, scelto come primo terreno di lancio per la Boreal, prima di espanderne la commercializzazione in ben settanta paesi.

Dietro la scelta del nome "Boreal" si nasconde una precisa filosofia aziendale, come rivelato da Sylvia dos Santos, responsabile del naming Renault. La casa francese adotta un sistema di denominazione strutturato su tre categorie ben definite. Da un lato troviamo i cosiddetti nomi "saga", associati a modelli storici con una lunga presenza sul mercato come Clio e Megane, veri pilastri dell'identità del marchio. Dall'altro le "icone", denominazioni leggendarie come Renault 4 e Renault 5, recentemente riscoperte e riportate in vita in chiave contemporanea.

La terza categoria comprende i nomi completamente inediti, una famiglia che include già Rafale, Arkana, Kardian e Austral, e a cui ora si aggiunge Boreal. La contrapposizione semantica con Austral (che rimanda al vento del sud) rivela una strategia di posizionamento complementare all'interno della gamma. Il termine "Boreal" affonda le sue radici nella mitologia greco-latina, dove identifica il dio del vento settentrionale, ma richiama anche il suggestivo fenomeno dell'aurora boreale.

Le associazioni simboliche non sono casuali. Secondo dos Santos, il nome è stato scelto proprio per le sue evocazioni di "luce, tecnologia e spazi aperti", elementi che si collegano perfettamente alla natura di un SUV moderno. L'ulteriore riferimento al "sogno di un viaggio in famiglia" lascia intuire la vocazione del veicolo: un mezzo pensato per la mobilità familiare, capace di combinare praticità quotidiana e spirito d'avventura.

La scelta nomenclativa rivela quindi molto più di una semplice etichetta commerciale, tracciando le linee del posizionamento strategico che Renault intende dare al nuovo modello nel panorama automobilistico globale. Mentre i dettagli tecnici rimangono ancora riservati, l'annuncio del nome rappresenta il primo passo ufficiale verso la presentazione completa, attesa nei prossimi mesi.