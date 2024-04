Altro che diesel, queste nuove batterie fanno 1,5 milioni di km e sono garantite 15 anni

Il mondo dell'innovazione automobilistica raggiunge un nuovo traguardo con l'annuncio dell'introduzione di un innovativo pacchetto batterie per veicoli elettrici da parte di CATL, il più grande produttore di batterie al mondo. Quest'ultimo promette una durata eccezionale che si estende fino a 1.5 milioni di chilometri, accompagnata da una garanzia di 15 anni. Per mettere in prospettiva, la percorrenza media italiana è di meno di 7.000 km all'anno, il che significa che una batteria con una capacità del genere potrebbe durare ben oltre 100 anni di utilizzo medio.

Al momento si pensa per i mezzi pesanti, esclusa quindi la mobilità privata

Il partenariato tra CATL e, tra i principali produttori di autobus in Cina, si rafforza con quest'ultimo che implementerà le batterie a lunga durata nei loro. La collaborazione tra le due aziende, che ha visto la luce per la prima volta con una partnership strategica di 10 anni nel 2012, si rinnova con un nuovo accordo quadro della durata di altri 10 anni firmato nel 2022.

Le batterie al fosfato di ferro e litio (LFP) in questione sono progettate per soddisfare le esigenze di diversi segmenti di mercato, inclusi autobus, camion leggeri e pesanti. Queste batterie troveranno applicazione nei prodotti futuri di Yutong Bus e Yutong Heavy Industries, segnando un passo importante verso la sostenibilità e l'efficienza nel settore dei trasporti pesanti.

Questo sviluppo rappresenta solo l'ultimo in una serie di innovazioni significative nel campo della tecnologia delle batterie da parte di CATL. La compagnia ha recentemente annunciato l'avvio della produzione di massa di una nuova batteria "condensata" con una densità energetica di 500 Wh/kg, quasi il doppio rispetto a quelle attualmente utilizzate nei veicoli Tesla.

Le batterie ad alta densità energetica e con cicli di vita prolungati rappresentano la soluzione ideale per veicoli pesanti, come autobus e camion, che necessitano di percorrere molti chilometri e trasportare carichi pesanti. In aggiunta, l'ultimo anno ha visto CATL ridurre drasticamente i costi di produzione. A gennaio, l'azienda ha annunciato l'intenzione di dimezzare il costo per kWh delle sue celle LFP entro la metà del 2024.

La velocità con cui CATL sta diminuendo i costi delle batterie sorprende gli analisti del settore, incluso Tony Seba, che una decina di anni fa aveva previsto che tali costi si sarebbero abbassati solo nel 2027. La realtà odierna vede il prezzo delle batterie Li-ion scendere fino a 56 dollari per kWh, una cifra che pone i produttori in una posizione vantaggiosa per l'imminente boom dei veicoli elettrici.

Queste innovazioni non solo segnano il progresso nel settore delle batterie ma delineano anche una strada verso un futuro sostenibile nei trasporti pesanti.