Un modo per ricaricare l'auto elettrica in soli 10 minuti? BYD e CATL ci stanno lavorando

Le aziende cinesi BYD e CATL stanno facendo grandi passi avanti nel settore delle batterie per veicoli elettrici, con l'obiettivo di accelerare i tempi di ricarica. Stando a quanto riferito da CarNewsChina, entro la fine dell'anno queste aziende presenteranno le nuove batterie in fosfato di ferro e litio (LFP) capaci di ricaricarsi completamente in appena 10 minuti.

Questa innovazione potrebbe rivoluzionare la percezione generale degli EV, in particolare per quanto riguarda l'autonomia e i tempi di attesa durante la ricarica. Le nuove batterie sfruttano una tecnologia chiamata tasso di carica 6C, che permette di caricare le batterie sei volte più velocemente rispetto alla loro capacità nominale.

Uno degli scogli da superare resta l'adattamento delle infrastrutture esistenti per supportare queste velocità di ricarica elevate. Attualmente, i caricabatterie veloci DC in grado di gestire batterie con tasso 4C raggiungono potenze massime di 480 kW e corrente fino a 615A. Per raggiungere velocità di ricarica ancora superiori, sarà necessario incrementare sia la tensione che la corrente, implicando investimenti significativi per aggiornare le connessioni elettriche necessarie.

In Cina, Huawei ha già installato i primi caricabatterie a 600 kW all'inizio dell'anno, mentre Li Auto ha annunciato l'intenzione di installare 5.000 caricabatterie veloci in grado di supportare batterie 5C entro il prossimo anno. Anche negli Stati Uniti la competizione si fa serrata, con la rete Supercharger di Tesla che offre fino a 250 kW di potenza e altri operatori come Electrify America e Gravity Charging che mettono a disposizione stazioni che possono erogare rispettivamente fino a 350 and 500 kW. Questi progressi indicano che, sebbene ci sia ancora molto lavoro da fare per standardizzare e migliorare l'accessibilità alle ricariche ultrarapide, si è già sulla buona strada.

Con tecnologie che promettono tempi di ricarica comparabili a quelli di un pieno di benzina, il futuro della mobilità elettrica sembra sempre più promettente e accessibile. Le prossime mosse di giganti della tecnologia come BYD e CATL saranno cruciali per determinare quanto rapidamente questi cambiamenti entreranno nella normalità dei consumatori.