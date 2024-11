Anche il Ram 1500 elettrico è stato rimandato al 2025

I primi pick-up elettrici di Ram sono stati posticipati al primo semestre del 2025. Stellantis, proprietaria del marchio Ram, ha annunciato che il lancio dei modelli Ram 1500 REV e Ram 1500 Ramcharger, presentati a fine 2023 e inizialmente previsti per fine 2024, è stato rimandato di almeno un anno. Si dovrà quindi aspettare il 2025 per vederli su strada.

La decisione di posticipare l'uscita dei nuovi pickup elettrici di Ram è legata alla volontà di Stellantis di concentrarsi sul lancio di altri due modelli elettrici: la Dodge Daytona EV e la Jeep Wagoneer S. L'azienda intende prendersi più tempo per validare adeguatamente la tecnologia e garantire elevati standard di qualità.

Carlos Tavares, CEO di Stellantis, ha dichiarato durante una conferenza stampa online: "non vogliamo correre rischi. È molto importante dimostrare che abbiamo tutte le capacità e che padroneggiamo la tecnologia con un alto livello di durata. È meglio prendersi qualche settimana in più per validare correttamente piuttosto che affrettarsi e commettere errori in termini di qualità".

Questa cautela arriva dopo che all'inizio dell'anno era emerso che troppi pickup Ram a benzina necessitavano di riparazioni subito dopo l'uscita dalla catena di montaggio, aumentando i costi di produzione e ritardando le consegne, con conseguenze negative per la reputazione del marchio.

Il Ram 1500 REV sarà il primo pickup completamente elettrico del marchio. Sarà disponibile con due versioni di batteria: un pacco da 168 kWh capace di offrire fino a 563 km di autonomia EPA: un pacco da 229 kWh con un'autonomia dichiarata di 805 km

Il Ram 1500 Ramcharger è invece un veicolo elettrico con motogeneratore. Utilizza due motori elettrici e una batteria da 92 kWh per la propulsione. È inoltre dotato di un motore V6 da 3,6 litri sotto il cofano che funge esclusivamente da generatore per il pacco batterie ad alto voltaggio, senza essere fisicamente collegato alle ruote.

Nonostante il ritardo, Tavares ha sottolineato che Ram sarà il primo marchio a portare sul mercato un pickup elettrico con range extender, vantando anche la più ampia autonomia e capacità nel segmento. "sono molto orgoglioso del mio team di ingegneri, perché stanno aprendo la strada", ha affermato il CEO.

Il posticipo del lancio dei nuovi Ram elettrici evidenzia le sfide che i produttori di auto tradizionali stanno affrontando nella transizione verso la mobilità elettrica, bilanciando innovazione, qualità e tempistiche di mercato in un settore in rapida evoluzione.