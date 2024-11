Questa è la nuova piattaforma Stellantis e promette un'autonomia da record

Stellantis ha presentato la nuova piattaforma Stla Frame, una base multienergia per veicoli di grandi dimensioni che supporterà propulsori elettrici, ibridi, termici e a idrogeno. Sviluppata principalmente per i marchi Jeep e Ram, questa piattaforma body-on-frame sarà utilizzata per SUV, pick-up e veicoli commerciali di grandi dimensioni, con lunghezze comprese tra 5,49 e 5,94 metri.

La Stla Frame rappresenta un importante passo avanti nella strategia di elettrificazione di Stellantis, offrendo grande flessibilità in termini di motorizzazioni. Carlos Tavares, CEO del gruppo, l'ha definita "la terza piattaforma di nuova generazione", dopo la Stla Medium e la Stla Large.

Nella sua versione completamente elettrica (BEV), la Stla Frame promette un'autonomia fino a 800 km con una singola carica. Grazie alla tecnologia a 800 volt, sarà possibile ricaricare 160 km di autonomia in soli 10 minuti utilizzando colonnine fino a 350 kW. La piattaforma supporterà anche la ricarica bidirezionale.

La configurazione elettrica prevede due motori elettrici (EDM) da 340 CV ciascuno, consentendo versioni a trazione anteriore, posteriore o integrale. Nella versione a trazione integrale, l'accelerazione da 0 a 100 km/h viene dichiarata in 4,4 secondi. Per quanto riguarda le capacità off-road, la piattaforma permetterà di guadare corsi d'acqua profondi fino a 610 mm.

Oltre alla versione completamente elettrica, Stellantis ha presentato una variante con range extender (REEV). Questa configurazione combina una batteria più piccola con un generatore a benzina montato anteriormente, garantendo un'autonomia complessiva di 1.100 km. Il sistema REEV utilizza la tecnologia a 400 volt e supporta ricariche in corrente continua fino a 175 kW.

Carlos Tavares ha anche anticipato lo sviluppo di una quarta piattaforma di nuova generazione, la Stla Small, destinata ai veicoli di piccole dimensioni. Il debutto di questa nuova base è previsto tra la fine del 2025 e l'inizio del 2026, probabilmente con la nuova generazione della Peugeot 208.

La Stla Frame rappresenta un importante investimento di Stellantis nel settore dei veicoli di grandi dimensioni, particolarmente rilevante per il mercato nordamericano. Tuttavia, con il marchio Jeep, questa piattaforma potrebbe trovare applicazione anche in Europa, probabilmente con l'erede della Gladiator o altri modelli di grandi dimensioni.