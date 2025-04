Una Maserati a guida autonoma percorre la tangenziale di Napoli

Sulla Tangenziale di Napoli, arteria urbana tristemente nota per la sua complessità e il traffico caotico, si è appena concluso un esperimento che potrebbe rivoluzionare il modo in cui concepiamo la guida autonoma in Italia. Una Maserati GranCabrio Folgore ha percorso senza intervento umano tre chilometri tra Vomero e Fuorigrotta, immergendosi nelle reali condizioni di traffico di una delle strade più impegnative della penisola.

L'esperimento, orchestrato dall'Osservatorio Smart Road del MIT, ha visto la collaborazione di un team d'eccellenza che include Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale della Campania e il Politecnico di Milano. Durante la prova, benché il pilota umano fosse presente e pronto a intervenire come previsto dai protocolli di sicurezza, il veicolo a guida autonoma ha gestito autonomamente le complesse dinamiche del traffico, dialogando costantemente con l'infrastruttura autostradale attraverso il sistema Car2x installato sui mezzi di supporto della Tangenziale di Napoli Spa.

La scelta di questa particolare location non è casuale. Testare un sistema di guida autonoma in un contesto così complesso e imprevedibile rappresenta una sfida ben più significativa rispetto alle prove condotte su strade a bassa intensità di traffico. Se un'auto riesce a navigare autonomamente nella "giungla urbana", probabilmente può farlo ovunque.

L'esperimento napoletano ha visto anche il debutto di un'innovazione destinata a cambiare radicalmente la gestione del traffico autostradale italiano. Si tratta del sistema Dynamic Speed Limit, sviluppato da Movyon (società tecnologica del gruppo Autostrade per l'Italia) in collaborazione con l'Università Federico II di Napoli. Questo sistema abbandona il concetto di limiti di velocità fissi in favore di limiti adattivi, che vengono modificati in tempo reale in base alle condizioni del traffico e trasmessi direttamente ai veicoli connessi.

I segnali dinamici vengono inviati dal centro di controllo attraverso una rete di antenne distribuite lungo il tracciato, creando un vero e proprio dialogo digitale tra strada e veicoli. Questo permette una gestione molto più efficiente dei flussi di traffico, con la possibilità di prevenire congestionamenti e migliorare sia la sicurezza che l'efficienza energetica.

Il test napoletano rappresenta un passo fondamentale verso l'ottenimento della prima certificazione "Smart Road" in Italia, un riconoscimento formale previsto dal Decreto Ministeriale 70/2018 che attesta la conformità dell'infrastruttura agli standard per la digitalizzazione stradale. Per Autostrade per l'Italia, questo esperimento è parte di un programma più ampio di modernizzazione della rete autostradale nazionale, con l'obiettivo di renderla compatibile con i veicoli autonomi di nuova generazione.

La trasformazione digitale delle infrastrutture non riguarda solo la guida autonoma, ma ha implicazioni significative per la sicurezza stradale nel suo complesso. Le strade intelligenti possono infatti comunicare in tempo reale informazioni cruciali come presenza di ostacoli, condizioni meteorologiche avverse o incidenti, permettendo sia ai conducenti umani che ai sistemi automatizzati di adattare tempestivamente la guida, riducendo drasticamente il rischio di sinistri.