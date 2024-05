Apple e Rivian insieme per una nuova elettrica, sarà vero?

Il destino dell'Apple Car, l'ambizioso veicolo elettrico di Cupertino, ha attraversato alti e bassi, tra annunci di avvio e successive sospensioni del progetto. Una storia che ha tenuto con il fiato sospeso appassionati di tecnologia e mobilità sostenibile, tanto che il CEO di Apple, Tim Cook, in tempi recenti ha suggerito l'idea di abbandonare il settore della mobilità a causa dei numerosi ostacoli e ritardi incontrati. Tuttavia, sembra che l'idea di un'auto con il logo della mela non sia completamente tramontata.

Recentemente, secondo DigiTimes, circolano voci che l'Apple Car potrebbe tornare in gioco grazie a una collaborazione con una startup americana attiva nello sviluppo di veicoli a emissioni zero. Il candidato più probabile per questa alleanza è Rivian, già noto per i suoi progetti ambiziosi nel campo dell'automotive elettrico.

Nessun dettaglio è ancora stato ufficializzato ma si ipotizza che Rivian possa fornire a Apple la sua piattaforma di nuova generazione e capacità produttive. Questo accordo potrebbe dare a Rivian il vantaggio di sfruttare l'esperienza decennale di Apple nell'auto elettrica, migliorando connettività e tecnologie di guida autonoma.

Sebbene le filosofie aziendali di Apple tendano a prediligere soluzioni e sistemi chiusi, esclusive dell'ecosistema Apple, l'esigenza di entrare nel mercato dell'automotive elettrico potrebbe spingere l'azienda a esplorare strade fino ad ora inesplorate, come la collaborazione esterna. La necessità di adattarsi a un settore complesso come quello dell'automotive ha già visto aziende tecnologiche cinesi, tra cui Huawei e Xiaomi, intraprendere strategie simili, avviando collaborazioni con aziende automobilistiche esistenti per lanciarsi con successo nel mercato dei veicoli a zero emissioni.

La potenziale partnership tra Apple e Rivian solleva quindi un grande interesse, unendo due realtà in grado di attrarre l'attenzione del pubblico e di ridefinire le aspettative nel settore della mobilità elettrica. Il fascino dei marchi e l'avanguardia tecnologica da essi rappresentata potrebbero tradursi in un prodotto capace di rivoluzionare il mercato.