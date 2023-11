Migliori adattatori Apple CarPlay wireless (novembre 2023)

L'uso dello smartphone mentre si è alla guida, per ascoltare musica o configurare app di navigazione per muoversi in modo agevole nel traffico, può distrarre il guidatore durante la marcia oltre ad essere sanzionabile per il Codice della Strada. Tanto Apple CarPlay quanto Android Auto consentono l'uso sicuro dello smartphone in auto, evitando tuttavia di compromettere l'attenzione alla strada.

In questa guida, ci concentreremo sull'acquisto dei migliori adattatori che permettono di collegare il proprio iPhone ad Apple CarPlay in modalità wireless, eliminando la necessità fastidiosa di cavi. Abbiamo selezionato prodotti disponibili su Amazon, prendendo in considerazione i costi e le garanzie offerte da questo noto e-commerce.

Sebbene i moderni sistemi di infotainment delle auto permettano l'interazione con il veicolo, gli strumenti offerti dagli smartphone offrono funzionalità più avanzate. In particolare, lo standard sviluppato da Apple per la connessione dell'iPhone all'auto presenta un'interfaccia semplificata del menu dello smartphone, mostrando solo le app compatibili. Tuttavia, attraverso l'uso di CarPlay, tutte le funzioni disponibili possono essere comandate utilizzando i controlli presenti nell'abitacolo o tramite l'assistente vocale Siri. È importante sottolineare che CarPlay non sostituisce il sistema di infotainment dell'auto, al quale è possibile tornare in qualsiasi momento.

Così come con le app di Android Auto, anche le app di CarPlay offrono indicazioni stradali, chiamate telefoniche, messaggistica e riproduzione musicale. Nonostante CarPlay sia relativamente recente, essendo stato lanciato nel 2014, numerose vetture dispongono di sistemi multimediali compatibili. Ad ad oggi sono tantissime le auto compatibili con CarPlay, dalla Alfa Romeo Giulia alla Fiat 500, fino a Ferrari e Lamborghini, ma solo una piccola percentuale è compatibile con la declinazione wireless di serie (e alcune neanche come optional).

Per utilizzare Apple CarPlay, è necessario connettere lo smartphone all'auto in modalità wireless o tramite cavo USB. Una volta attivato, il sistema visualizza sul display dell'auto le app compatibili, come messaggistica, navigazione e intrattenimento. CarPlay funziona con molte app integrate in iOS, come telefono, messaggi, musica e mappe, oltre a diverse app di terze parti come iHeart Radio, WhatsApp, Spotify e Audible. Tra le principali app disponibili su Apple CarPlay troviamo Podcast, Audiolibri, WhatsApp, Spotify, Apple Maps, Waze, Audible, Amazon Music e Tidal.

Per quanto riguarda l'interazione con CarPlay, è possibile utilizzare i controlli dell'auto, il touchscreen del display o i comandi vocali. Tuttavia, è fondamentale che l'auto abbia un sistema di infotainment compatibile; il software di CarPlay non opera autonomamente sullo schermo del telefono. Per utilizzare Apple CarPlay, è necessario possedere un'auto compatibile e un iPhone con un sistema operativo aggiornato. La compatibilità è supportata da tutti i modelli di iPhone a partire dall'iPhone 5, con iOS aggiornato.

Poiché è possibile collegarsi a CarPlay tramite cavo Lightning o tramite connettività wireless, presenteremo una selezione di adattatori che consentono di gestire efficacemente la trasmissione dati tra il telefono e l'auto, eliminando i cavi dall'abitacolo.

È importante notare che l'utilizzo di un adattatore permette di abilitare i servizi wireless di Apple CarPlay una volta collegato al sistema di infotainment dell'auto tramite porta USB, senza la necessità di installare ulteriori app. Un buon adattatore consentirà di sfruttare appieno le numerose funzioni offerte dal software Apple CarPlay (purché il veicolo sia dotato di CarPlay integrato di serie), persino nei casi in cui il sistema di infotainment dell'auto non supporti la modalità wireless.

Si sottolinea che gli adattatori wireless sono dispositivi "plug and play": una volta collegato il dispositivo all'auto tramite la porta USB, sarà possibile cercarlo nel menu Bluetooth dell'iPhone e, una volta connesso, il sistema funzionerà automaticamente senza bisogno di eseguire la ricerca e la connessione ogni volta. L'installazione richiede soltanto un'operazione iniziale, eseguita collegando l'adattatore a una porta USB dell'auto mediante il cavo USB-A/C incluso, assicurandosi di utilizzare una porta USB con funzione di dati e ricarica e non solo di ricarica. Dopo la prima installazione, la connessione wireless tra auto e iPhone avverrà automaticamente.

I migliori adattatori wireless per Apple CarPlay

Adattatore CarlinKit U2W Plus

Mini Carplay Ottocast

Adattatore iCar

Adattatore CarlinKit 5

Come scegliere il migliore adattatore wireless per Apple CarPlay

Nel corso degli anni, Apple Carplay è diventato inevitabilmente un supporto sempre più “smart” per gli automobilisti. Non dimentichiamo che l'estrema facilità di installazione e configurazione lo rende davvero per tutti. L’arrivo della connessione attraverso l‘Apple CarPlay ha permesso negli ultimi anni di utilizzare un semplice cavo USB o una connessione Bluetooth per poter proiettare importanti funzionalità dell’iPhone sullo schermo del display presente sull’auto.

Come abbiamo visto, dispositivi come Carlinkit si presentano come un piccoli e pratici box da collegare tramite cavo alla presa della macchina, mentre l’iPhone potrà essere collegato in wireless; iPhone che trasmetterà l’interfaccia CarPlay sul display dell’auto senza che debba dunque essere fisicamente collegato alla presa USB dell’auto.

Prima dell'acquisto assicuratevi che il dispositivo sia compatibile con auto e smartphone in vostro possesso. A tal proposito, ricordiamo alcuni dei principali marchi che supportano ufficialmente Apple CarPlay come Alfa Romeo, BMW, Audi, DS Automobile, Ford, Jeep, Hyundai, Mazda, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Suzuki, Volkswagen e Volvo. Nel caso in cui non si disponga di un’auto di ultima generazione, è possibile utilizzare impianti stereo aftermarket come Pioneer, Sony, Clarion, Kenwood e Alpine compatibili con CarPlay.