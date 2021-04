Audi Q4 E-Tron e Q4 E-Tron Sportback sono in arrivo!

Il marchio tedesco Audi ha recentemente presentato l’incredibile RS E-Tron GT ed ora si appresta ad introdurre un crossover per continuare la sua conversione ad EV; il marchio stesso ha rilasciato indiscrezioni riguardanti le nuove Q4 E-Tron e Q4 E-Tron Sportback che verranno ufficialmente presentate a metà Aprile, precisamente il 14.

Le immagini provengono dal profilo Twitter ufficiale del marchio di Ingolstadt e possiamo notare come il modello standard abbia un design conservativo, distintamente Audi e non rivoluzionario mentre la Sportback pare che possa essere la più innovativa e futuristica delle due per quanto riguarda l’estetica.

Ready to set the next milestone. Stay tuned and join us for the world premiere of the Audi Q4 e-tron models on April 14, 7 PM CEST at https://t.co/sbgOXA583k. #Audi #Q4etron #FutureIsAnAttitude #emobility pic.twitter.com/LKExuMCuqO — Audi (@AudiOfficial) April 5, 2021

Entrambi i modelli sfrutteranno la piattaforma MEB, le caratteristiche ufficiali non sono state svelate, eppure il concept dello scorso anno poteva vantare una batteria da 82 kWh agli ioni di litio che dava potenza a ben due motori – come la Tesla Model 3 Long Range – che producevano 302 cv, riuscendo a far accelerare questo mezzo da 0-100 in soli 6.3 secondi con una velocità massima raggiungibile di 180 km/h.

L’autonomia massima è di 450 km nel ciclo combinato e al tempo il costruttore aveva accennato alla possibile esistenza di una versione a trazione posteriore capace di 500 km di autonomia.

Progress continues at the world premiere of the new Audi Q4 e-tron models. Save the date April 14, 7 PM CEST. Find out more https://t.co/r3eAXcpvWM#Audi #Q4etron #FutureIsAnAttitude #emobility pic.twitter.com/stW23UKgs0 — Audi (@AudiOfficial) April 3, 2021

Al momento il propulsore rimane un mistero ma gli interni sono stati svelati lo scorso mese, mostrando una strumentazione digitale di ultima generazione con un touch screen da 10.25 pollici e la scelta tra uno schermo da 10.1 o da 11.6 pollici per il sistema di infotainment; altre caratteristiche degne di nota sono la presenza di un Head Up Display con funzionalità di realtà aumentata e la particolare scelta di posizionamento della seduta posteriore che rimane ben 70mm più alta di quella anteriore, dando l’effetto “cinema”.

La Q4 E-Tron promette di essere spaziosa grazie al suo passo di 2760 mm, leggermente meno del Q5; il baule potrà portare fino a 520 litri di carico che diventano 1490 litri a sedili abbattuti, non ci resta che attendere il 14 Aprile per vederla in carne ed ossa!