BMW iX: i dettagli delle due versioni del SUV 100% elettrico

Il SUV a zero emissioni della casa automobilistica tedesca, presentato a fine 2020, è pronto a sfidare i modelli elettrici di altri importanti marchi quali Audi, Mercedes e Tesla. La nuova BMW iX è uno dei veicoli più innovativi dell’azienda, infatti è equipaggiato – tra le altre cose – anche dal nuovo sistema di infotainment Drive di ottava generazione. Il SUV completamente elettrico dovrebbe debuttare sul mercato entro la fine del 2021 e – a quanto pare – sarà disponibile in due differenti motorizzazioni, ossia la iX xDrive50 e la iX xDrive40. I prototipi della BMW iX sono ancora impegnati in che quelli che dovrebbero essere gli ultimi test, per questo motivo – nonostante siano state rilasciate le specifiche tecniche – le informazioni in merito potrebbero subire alcuni cambiamenti.

Tuttavia, il nuovo veicolo della casa automobilistica tedesca dovrebbe garantire un’autonomia di 400 km per la versione iX xDrive40 e 600 km di autonomia per la versione iX xDrive50. Da questo punto di vista, quindi, sembrerebbe che il veicolo a zero emissioni con motorizzazione denominata iX xDrive50 sia nettamente migliore rispetto alle rivali Audi e Mercedes, le quali garantiscono un’autonomia inferiore ai 500 Km. Per raggiungere tale risultato a livello di autonomia, la casa automobilistica tedesca sembra essersi focalizzata molto sul basso consumo energetico del veicolo, il quale si aggira intorno ai 20 kWh/100, grazie anche ad un’ottima aerodinamica e al peso molto ridotto dello stesso SUV. Per quanto riguarda invece la potenza, raggiunge i 370 kW/500 CV.

La nuova iX, sembra essere molto efficiente nelle prestazioni poiché è in grado di effettuare uno scatto da 0 a 100 km/h nell’arco di 5/6 secondi. La casa automobilistica tedesca, è inevitabilmente molto entusiasta della nuova BMW iX, soprattutto dal punto di vista della sostenibilità. Dunque, ecco quanto affermato dall’azienda tedesca: