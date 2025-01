Questa BMW elettrica ha 700 km di autonomia

BMW aggiorna la sua ammiraglia elettrica iX, aumentandone autonomia e potenza. La nuova gamma, che sarà disponibile dalla primavera 2025, comprende tre modelli rinominati: xDrive45, xDrive60 e M70. L'autonomia massima passa da 633 km a 700 km, mentre la potenza è stata incrementata su tutte le versioni.

Questo aggiornamento rappresenta un importante passo avanti per BMW nel segmento dei SUV elettrici di lusso. L'aumento di autonomia e prestazioni mira a rafforzare la competitività della iX rispetto ai rivali di fascia alta come Audi e Mercedes, in un mercato sempre più affollato di veicoli elettrici premium.

Esteticamente, la nuova iX presenta alcune modifiche sottili ma significative: nuove prese d'aria verticali sul frontale; firma luminosa ridisegnata; griglia illuminata opzionale; paraurti posteriore rivisto con diffusore integrato sui modelli top.

Gli interni mantengono l'impostazione minimalista e hi-tech, con il grande display curvo che integra strumentazione e infotainment. Debutta il nuovo sistema operativo BMW 8.5, progettato per un utilizzo più intuitivo.

Le tre motorizzazioni della gamma 2025 offrono tutte maggiore potenza rispetto alle precedenti: xDrive45: 300 kW (408 CV), +60 kW rispetto alla xDrive40; xDrive60: 400 kW (544 CV), +15 kW rispetto alla xDrive50; M70: 486 kW (660 CV), +31 kW rispetto alla M60

L'efficienza è migliorata grazie a nuovi inverter al carburo di silicio, cuscinetti ottimizzati e pneumatici a bassa resistenza. La versione base xDrive45 adotta una batteria più capiente da 94,8 kWh netti, mentre le altre mantengono accumulatori intorno ai 109 kWh.

In Germania, i prezzi partono da 83.500 euro per la xDrive45 (in aumento), mentre calano per le versioni superiori: xDrive60: 99.900 euro (-8.000 euro); M70: 124.900 euro (-18.200 euro).

La nuova gamma BMW iX 2025 sarà ordinabile dalla primavera del prossimo anno, con prezzi per l'Italia ancora da comunicare. La produzione continuerà nello stabilimento tedesco di Dingolfing.

Con queste novità, BMW punta a consolidare la posizione della iX nel competitivo segmento dei grandi SUV elettrici di lusso, sfidando rivali come Audi Q6 e-tron, Mercedes EQE SUV e EQS SUV, ma anche new entry come Kia EV9 e Volvo EX90.