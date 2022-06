La nuova BMW M2 è destinata ad entrare nella storia di casa BMW. Il modello in questione, infatti, sarà l‘ultima sportiva priva di sistemi di elettrificazione prodotta da BMW M. In futuro, la divisione sportiva di casa BMW realizzerà esclusivamente modelli ibridi ed elettrici.

Il debutto del nuovo modello è atteso per il prossimo mese di ottobre con l’arrivo effettivo sul mercato programmato per inizio 2023. La casa bavarese ha appena rivelato alcuni dettagli sul progetto della nuova BMW M2 che ha tutte le carte in regola per diventare un importante riferimento del mercato. Per il momento, BMW ha già rivelato i primi dettagli sul comparto tecnico del nuovo modello.

BMW M2

La sportiva potrà contare su di un motore 6 cilindri in linea (che dovrebbe essere in grado di garantire fino a 450 CV) destinato a diventare il cuore del progetto. Il motore sarà privo di qualsiasi sistema di elettrificazione. Da notare che BMW realizzerà la sua M2 in due versioni. A disposizione dei clienti ci sarà la possibilità di scegliere, ma solo in alcuni mercati, tra il cambio manuale a 6 rapporti ed il cambio automatico M Steptronic a 8 rapporti.

Il modello sarà disponibile esclusivamente con trazione posteriore. Secondo quanto riferito da BMW, la nuova BMW M2 sarà veloce quanto la BMW M2 CS di generazione attuale, lasciando spazio per ulteriori upgrade prestazionali futuri. Il nuovo modello dovrebbe arrivare sul mercato con un prezzo di partenza di circa 70 mila euro. Maggiori dettagli sulla sportiva di BMW arriveranno nel corso delle prossime settimane in vista della presentazione di ottobre.