Anche la divisione M di casa BMW deve fare i conti con l’inevitabile programma di elettrificazione che porterà l’Europa a bloccare le vendite di auto benzina e diesel dal 2035. La casa bavarese sta, quindi, lavorando a quella che sarà la sua ultima sportiva senza elettrificazione. La conferma ufficiale è arrivata da Frank Van Meel, numero uno della divisione M di casa BMW, che ha ribadito quanto già era emerso nel corso degli ultimi mesi. BMW M non produrrà più modelli senza elettrificazione. Ricordiamo che BMW ipotizza anche l’addio alla sua gamma di compatte.

L’ultimo progetto in arrivo sul mercato in una veste “tradizionale” sarà la nuova BMW M2. Il modello in questione debutterà sul finire del 2022 e rappresenterà l’addio della casa bavarese alle sportive senza elettrificazione. La nuova BMW M2 potrà contare su di un motore sei cilindri in linea e sulla trazione posteriore. La vettura dovrebbe poter contare su 450 CV ed anche sul cambio manuale. Sarà, quindi, una sportiva tradizionale, senza compromessi di alcun tipo e pensata per soddisfare al massimo le esigenze e i gusti degli appassionati.

Successivamente, dopo il progetto della BMW M2, la casa bavarese si concentrerà solo su sportive ibride, con soluzioni plug-in oppure con sistemi mild hybrid a 48 Volt. In futuro, inoltre, sarà inevitabile il passaggio ad una gamma completamente elettrica. La nuova BMW M2 resterà sul mercato almeno fino al 2028. Terminata la produzione del modello, la casa bavarese non realizzerà più sportive non elettrificate. Si tratta, quindi, di un addio annunciato e che non prevede ripensamenti a causa delle nuove normative volute dall’UE.