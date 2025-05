Una potenza straordinaria di 530 CV racchiusa in una carrozzeria compatta e muscolare: la nuova BMW M2 CS si prepara a riscrivere gli standard delle berline sportive di Monaco. Dopo mesi di attesa e avvistamenti di prototipi camuffati, il costruttore bavarese ha finalmente tolto i veli dalla versione più estrema della sua compatta ad alte prestazioni, superando le aspettative della vigilia che la davano ferma a "soli" 525 CV.

Il cuore pulsante della nuova M2 CS è il celebre propulsore S58, lo stesso che equipaggia le sorelle maggiori M3 e M4 Competition xDrive. Il sei cilindri in linea da 3.0 litri biturbo eroga 530 CV e una coppia massima di 650 Nm, con un incremento di 50 CV e 50 Nm rispetto alla M2 standard. A differenza delle altre varianti della gamma M, la CS mantiene la trazione esclusivamente posteriore, una scelta che privilegia il puro piacere di guida.

Le prestazioni sono da supercar: lo scatto 0-100 km/h viene coperto in soli 3,8 secondi, mentre per raggiungere i 200 km/h bastano 11,7 secondi. La velocità massima è autolimitata a 302 km/h grazie al pacchetto M Driver's Package di serie.

L'ossessione per le prestazioni si riflette nelle numerose soluzioni tecniche adottate. La vettura è stata alleggerita di 30 kg rispetto alla M2 standard grazie all'utilizzo estensivo della fibra di carbonio per tetto, specchietti, diffusore e splitter anteriore. Un nuovo supporto motore con molle più rigide migliora la connessione tra propulsore e telaio, mentre lo scarico sportivo M Performance in titanio e carbonio, disponibile per la prima volta su una M2, promette un sound "fortemente emozionale".

L'unica nota che potrebbe far storcere il naso ai puristi è l'assenza del cambio manuale: la M2 CS sarà disponibile esclusivamente con il cambio automatico M Steptronic a 8 rapporti. Una scelta dettata dall'elevata coppia motrice ma che segna un distacco dalla precedente generazione CS, dove la versione manuale aveva rappresentato il 50% delle vendite.

Gli interni riflettono la vocazione racing con sedili a guscio in carbonio, consolle centrale in CFRP e volante in Alcantara con paddle in metallo. La personalizzazione si spinge fino ai pannelli porta illuminati con logo CS. Il prezzo di listino di 115.000 euro (ma ci sono sempre i modellini) posiziona questa edizione limitata al vertice della gamma M2, con le prime consegne previste per la fine dell'estate 2025.