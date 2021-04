BMW: nuove batterie allo stato solido entro il 2025

BMW ha deciso di accelerare i piani relativi allo sviluppo di batterie, con il chiaro intento di portare sul mercato una nuova generazione di veicoli. Con un recente annuncio la società tedesca non fa che unirsi al gruppo di produttori automobilistici che hanno deciso di investire nello sviluppo di batterie decisamente più performanti rispetto a quelle attualmente sul mercato e, conseguentemente, anche dal costo più contenuto.

Non a caso, nelle scorse ore il CdA della società ha fatto sapere di aver ricevuto una sovvenzione dal Ministro federale dell’economia e dell’energia e dal Ministro bavarese per gli affari economici a sostegno dei progetti destinati alle batterie.

I sistemi di accumulo di energia ad alte prestazioni e sostenibili sono il fattore chiave di successo per la mobilità individuale del futuro, ha commentato il gruppo in una nota.

Nel dettaglio, secondo le previsioni della società di Monaco entro la fine del decennio la densità energetica delle celle è destinata ad aumentare di una percentuale a due cifre. Con l’obiettivo annunciato in questi giorni, BMW ha dunque promesso che entro il 2025 riuscirà a offrire un nuovo tipo di batterie allo stato solido, in grado di aumentare la densità energetica del 50% rispetto alle attuali batterie agli ioni di litio.

Stiamo conducendo ricerche approfondite sulla tecnologia delle batterie a stato solido. Entro la fine del decennio, implementeremo una batteria a stato solido compatibile con il settore automobilistico per la produzione in serie. Abbiamo in programma di mostrare un primo veicolo dimostrativo dotato di questa tecnologia ben prima del 2025, ha commentato Frank Weber, membro del membro del consiglio di amministrazione BMW.