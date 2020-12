Bollinger B2, il truck elettrico che sembra un LEGO sfida Rivian

Bollinger è nata con l’intento di proporre un’alternativa sul mercato dei pick up elettrici, che ad oggi è ancor abbastanza fermo ma che a breve si animerà grazie al rilascio sul mercato dei primi modelli Rivian R1T e Tesla Cybertruck nell’arco del 2021.

Bollinger, con il suo modello B2, ha seguito le orme di Rivian nel proporre sia un pick-up sia un SUV utilizzando la stessa base di partenza e modificando solo la forma della carrozzeria. Se da una parte Rivian è quasi pronta a portare sul mercato i suoi modelli, dall’altra Bollinger è rimasta un po’ indietro e sta ancora definendo i fondi necessari ad avviare la produzione.

Nel 2018 Bollinger si è spostata dallo stato da New York a Detroit, nel Michigan, e si è messa in cerca di un contesto che permettesse loro di realizzare un centro di ricerca, creare infine l’headquarter dell’azienda e infine avviare la produzione. Il piano iniziale prevedeva di cominciare la produzione nel 2019, ma ad oggi non ci è ben chiaro a che punto siano i lavori.

Ciò nonostante, la compagnia ha rilasciato diversi rendering di quello che potrebbe essere il modello definitivo portato sul mercato – anche se non è detto che qualche dettaglio venga comunque modificato: ci troviamo di fronte a un mezzo dal design particolare, molto squadrato e dall’aria robusta, quasi a ricordare un’auto del mondo dei LEGO.

Gli ultimi rendering pubblicati ci mostrano l’auto in una colorazione bianca che mette in risalto i rivetti a vista e la semplicità delle linee della carrozzeria; l’utilizzo di cerchi piccoli conferma come il Bollinger B2 sia pensato per offrire la massima funzionalità senza fronzoli estetici.

Bollinger è in cerca di un finanziamento di circa 50 milioni di dollari per poter avviare la produzione e aumentare il numero di prototipi funzionanti disponibili, dopo di che serviranno altri 250 milioni per finalizzare la produzione e potersi lanciare sul mercato.

Secondo alcune voci, il Bollinger B2 sarà proposto sul mercato al prezzo di 125,000 $.