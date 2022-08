BYD, acronimo di Build Your Dreams, nasce nel 1995 a Shenzhen, in Cina, come azienda specializzata nella progettazione e produzione di batterie; nel 2003 l’azienda è entrata nel mercato automobilistico e oggi può vantare una gamma completa di veicoli a batterie per tutte le applicazioni, tra cui troviamo anche una gamma di auto elettriche con diverse offerte interessanti. Nella giornata di oggi, 26 agosto, BYD ha annunciato il suo ingresso sul mercato europeo con i 3 modelli Han, Tang e Atto 3.

Partiamo dal modello più interessante, la BYD Han: si tratta di una berlina dalla linea elegante e moderna, con cerchi di grande dimensione che donano un aspetto sportivo. BYD Han è spinta da 2 motori elettrici che producono complessivamente 380 kW di potenza, pari a circa 523 cavalli; grazie a una cavalleria così corposa l’auto è in grado di scattare da 0 a 100 km/h in appena 3.9 secondi.

BYD Tang è un SUV 100% elettrico a 7 posti che ha già fatto il suo debutto in Norvegia nel mese di agosto 2021: ampi spazi interni, comfort e sicurezza di altissimo livello rendono il Tang un SUV molto interessante. Anche le prestazioni sono di tutto rispetto, grazie ai 380 kW di potenza erogata dai motori elettrici installati: in questo caso l’accelerazione da 0 a 100 è coperta in 4.6 secondi.

BYD Han e Tang possono godere di un pacco batterie da circa 86 kWh nominali.

Infine abbiamo BYD Atto 3, un SUV compatto di segmento C anch’esso dotato di tecnologie all’avanguardia come la pompa di calore installata di serie, e la ‘Blade Battery‘, una tecnologia proprietaria di BYD già implementata sui modelli più alti in gamma. In questo caso abbiamo un motore elettrico da 150 kW di potenza e una batteria da 60 kWh nominali.

Le prime consegne dei veicoli BYD in Europa sono previste durante l’ultimo trimestre del 2022, principalmente nell’area del Benelux e dei paesi scandinavi, più propensi ad adottare soluzioni di mobilità 100% elettrica; per favorire il suo ingresso sul mercato del vecchio continente, BYD ha stretto accordi di collaborazione con i principali rivenditori del settore automotive dei primi paesi scelti, come Louwman in Olanda, Hedin Mobility Group in Sveza e tanti altri ancora.