I giapponesi sono sconvolti dai costi di produzione irrisori della BYD Atto 3

La Cina starebbe superando il Giappone nella produzione di auto elettriche economiche, lasciando perplessi i costruttori nipponici. Durante un recente seminario sulle auto elettriche tenutosi in Giappone, l'analisi della recente BYD Atto 3 ha rivelato costi di produzione sorprendentemente bassi, suscitando numerosi interrogativi tra gli addetti ai lavori.

Il successo della BYD, azienda cinese leader nel settore delle auto elettriche, sta mettendo in discussione la supremazia tecnologica giapponese nel settore automobilistico. La capacità di BYD di produrre veicoli elettrici a prezzi molto competitivi sta destando molta preoccupazione tra i produttori giapponesi, che faticano a tenere il passo.

BYD produce in casa quasi tutti i componenti dei suoi veicoli.

Il BYD Atto 3, un SUV elettrico lanciato in Giappone a gennaio 2023 con un prezzo di partenza di circa 30.000 dollari, è diventato rapidamente un caso di studio. Al seminario organizzato dall'Ufficio Economico e Commerciale del Giappone Centrale, i partecipanti si sono chiesti: "Come può essere prodotta a un costo così basso?"

Il successo di BYD non si limita all'Atto 3. L'azienda ha introdotto sul mercato giapponese anche i modelli Dolphin e Seal, con prezzi di partenza rispettivamente di 24.500 e 33.000 dollari. In particolare, la Seal è già diventata l'auto elettrica d'importazione più venduta in Giappone ad agosto, pochi mesi dopo il suo lancio.