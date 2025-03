BYD Tang: prezzi e versioni del SUV top di gamma cinese

La BYD Tang arriva nei listini italiani, rappresentando la punta di diamante della casa automobilistica cinese nel segmento delle SUV elettriche premium. Con un prezzo di 72.950 euro e un unico allestimento denominato Flagship che include ogni optional possibile, questo imponente veicolo lungo quasi 5 metri si prepara a sfidare i giganti europei del settore con una combinazione di lusso, potenza e autonomia considerevole, elementi che la rendono particolarmente interessante nel panorama delle elettriche di fascia alta per chi cerca spazio e prestazioni senza compromessi.

Con i suoi 4,97 metri di lunghezza e un passo generoso di 2,82 metri, la Tang si presenta come un'ammiraglia spaziosa capace di ospitare fino a sette passeggeri. La configurazione modulare dell'abitacolo permette di adattare lo spazio interno alle diverse esigenze: utilizzando tutte le tre file di sedili, il bagagliaio offre 235 litri, mentre ripiegando l'ultima fila la capacità sale significativamente a 940 litri.

L'abitacolo risponde alle aspettative di un veicolo premium con rivestimenti in pelle Nappa di serie, un ampio tetto panoramico e sedili anteriori non solo riscaldati e ventilati, ma anche dotati di funzione massaggio per aumentare il comfort nei viaggi più lunghi. L'esperienza tecnologica è garantita da un doppio display: uno da 12,3 pollici per la strumentazione e uno centrale da 15,6 pollici per l'infotainment.

Il cuore tecnologico della Tang è rappresentato da un powertrain bimotore che eroga una potenza complessiva di 517 CV con 700 Nm di coppia. Numeri che permettono a questo SUV di grandi dimensioni di raggiungere prestazioni notevoli: lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in soli 4,9 secondi, mentre la velocità massima è autolimitata a 190 km/h.

L'autonomia è garantita dalle nuovissime batterie Blade da 108,8 kWh, che consentono di percorrere fino a 530 km secondo il ciclo di omologazione WLTP. La capacità di ricarica è altrettanto interessante: oltre alla ricarica standard da wallbox a 11 kW, la Tang supporta la ricarica rapida fino a 170 kW che permette di passare dal 10% all'80% della capacità della batteria in 46 minuti.

Un nuovo concorrente nel segmento premium europeo

L'arrivo della BYD Tang in Italia, previsto nel corso del 2024, segna un ulteriore passo nell'espansione europea del costruttore cinese. La strategia di BYD sembra chiara: posizionarsi anche nel segmento alto del mercato con un prodotto che combina dimensioni generose, prestazioni elevate e dotazioni complete.

Con la Tang, BYD non punta solo a offrire un'alternativa alle SUV elettriche europee, ma anche a stabilire nuovi standard di rapporto qualità-prezzo nel segmento premium. Il modello si propone come una sintesi di tecnologia avanzata, spazio interno versatile e autonomia competitiva, caratteristiche che potrebbero attirare l'attenzione di famiglie numerose alla ricerca di un veicolo elettrico di grandi dimensioni.