Chery vuole sviluppare una batteria da 1.500 km di autonomia

Chery ha annunciato la creazione di una nuova azienda dedicata alla produzione di batterie chiamata Kunpeng. Questa mossa ha l'obiettivo di rendere Chery indipendente nel settore chiave della mobilità elettrica. Kunpeng produrrà diversi tipi di batterie, dalle LFP (litio-ferro-fosfato) a quelle allo stato solido, per soddisfare le crescenti esigenze del mercato dei veicoli elettrici.

Le batterie LFP di Kunpeng, con celle prismatiche, avranno una densità energetica tra 120 e 160 Wh/kg, adatte per veicoli con autonomie da 200 a 600 km. L'azienda svilupperà anche batterie agli ioni di litio tradizionali, con celle prismatiche, a sacchetto e cilindriche di grandi dimensioni.

Le celle prismatiche e a sacchetto raggiungeranno densità energetiche di 140-200 Wh/kg, mentre quelle cilindriche promettono valori ancora più elevati. Questo dovrebbe assicurare autonomie fino a 800 km per le prime due tipologie e fino a 1.200 km per le celle cilindriche.

Le batterie Kunpeng saranno garantite per oltre 3.000 cicli di ricarica.

Tutte le batterie Kunpeng saranno dotate di capacità di ricarica ultrarapida 6C, consentendo di guadagnare 400 km di autonomia in soli 5 minuti. Inoltre, sono progettate per funzionare in un ampio spettro di temperature, da -40 a +65 gradi centigradi.

Chery sta anche lavorando su una batteria allo stato solido con una densità energetica prevista di 400 Wh/kg entro fine anno, con l'obiettivo di raggiungere i 600 Wh/kg nel 2025. Questa tecnologia, ancora in fase di test di laboratorio, potrebbe garantire un'autonomia fino a 1.500 km e dovrebbe essere disponibile dal 2026.

Le batterie prodotte da Kunpeng saranno utilizzate sia sui veicoli elettrici che sugli ibridi plug-in del gruppo Chery. L'azienda prevede di iniziare a vendere le proprie batterie ad altri costruttori a partire dal 2027, ampliando così il proprio ruolo nel mercato della mobilità elettrica.

Questa iniziativa di Chery dimostra l'importanza crescente della produzione interna di batterie per i costruttori automobilistici, in un contesto di rapida evoluzione verso la mobilità elettrica. La capacità di sviluppare e produrre batterie avanzate potrebbe diventare un fattore critico di successo nel settore automobilistico del futuro.