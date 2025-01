Anche Mazda costruisce la sua fabbrica di batterie per EV

Mazda e Panasonic Energy collaboreranno per costruire una nuova fabbrica di batterie in Giappone, nella prefettura di Yamaguchi. L'impianto, con una capacità produttiva annua prevista di 10 GWh, fornirà batterie per la prima linea di veicoli elettrici progettati da zero da Mazda, il cui debutto è previsto per il 2027.

Questa mossa segna un importante passo avanti nella strategia di elettrificazione di Mazda. La casa automobilistica giapponese sta infatti puntando a sviluppare internamente una nuova gamma di veicoli elettrici, allontanandosi dalle precedenti collaborazioni con altri produttori. La partnership con Panasonic Energy, leader nel settore delle batterie, permetterà a Mazda di avere un maggiore controllo sulla tecnologia chiave per i suoi futuri modelli elettrici.

Il nuovo stabilimento non si limiterà alla sola produzione, ma avrà probabilmente anche una funzione di ricerca e sviluppo. Mazda punta infatti a migliorare la tecnologia delle batterie agli ioni di litio e a passare in futuro alle batterie allo stato solido, considerate il prossimo grande salto tecnologico nel campo della mobilità elettrica.

Sebbene i dettagli sui prossimi veicoli elettrici Mazda siano ancora scarsi, l'azienda ha confermato che il primo modello sarà un SUV/crossover. Mazda promette che questi nuovi veicoli elettrici avranno un "design avanzato, una comodità superiore e un'autonomia estesa". Inoltre, l'azienda ha sottolineato che la "Gioia di Guidare", elemento distintivo del marchio, rimarrà un principio fondamentale anche per questi nuovi modelli elettrici.

Parallelamente allo sviluppo interno, Mazda sta portando avanti anche collaborazioni esterne. In particolare, l'azienda ha in programma di lanciare un secondo modello elettrico in partnership con la cinese Changan Automobile. Da questa joint venture è già nata la Mazda EZ-6, una berlina elettrica basata sulla Deepal L07 cinese, disponibile sia in versione completamente elettrica che con range extender.

È previsto anche il lancio di un SUV elettrico Mazda basato sulla Changan S07, anticipato dal concept Arata, la cui commercializzazione è prevista per la fine del 2025. Entrambi questi modelli derivati dalla collaborazione con Changan saranno venduti anche al di fuori della Cina, con la EZ-6 già confermata per il mercato europeo a partire da agosto 2025.

Questa strategia su due fronti - sviluppo interno e collaborazioni esterne - dimostra la determinazione di Mazda nel recuperare terreno nel settore dei veicoli elettrici, dopo la tiepida accoglienza ricevuta dal suo primo tentativo, la MX-30. Con questi nuovi progetti, Mazda punta a riaffermare la propria identità di marchio sportivo e coinvolgente anche nell'era dell'elettrificazione, sfidando la crescente concorrenza dei produttori cinesi e coreani nel mercato dei veicoli elettrici.