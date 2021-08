Chevrolet, bruciati 800 milioni nelle batterie della Bolt

Chevrolet spera di aver chiuso la questione Bolt con i suoi ultimi annunci economici e la nota sui costi relativi alla sostituzione delle batterie difettose. Si parla di oltre 11.000 Dollari a esemplare, per quasi 70.000 auto vendute principalmente negli Stati Uniti (tra il 2017 e il 2019). Di fatto, le spese complessive legate a garanzie e richiami andranno quasi tutte nella Bolt, ben 800 milioni su 1,3 miliardi in totale. Da cui vediamo quanto pesino le batterie sul prezzo delle auto ibride ed elettriche, finché non saranno ottimizzati i cicli produttivi o trovati nuovi materiali più economici.

Tornando alla questione Bolt, dagli ultimi annunci GM e Chevrolet emergono altri retroscena interessanti. Il produttore e fornitore delle batterie era LG Chem, lo stesso della Hyundai Kona che aveva mostrato problemi simili tempo addietro. In quel caso, LG si era accollata buona parte delle spese per la sostituzione ma sembra escluso che questo avvenga di nuovo . Altrimenti, non sarebbe stato annunciato un simile esborso nell’ultimo resoconto fiscale.

Per cercare di limitare l’impatto negativo a livello PR e di immagine, General Motors ha più volte precisato che i prossimi modelli elettrificati non avranno niente in comune con la Bolt. Ha anche ricordato che la sicurezza dei clienti viene prima di tutto, da qui la decisione di sostituire tutte le batterie (anche per chi non ha avuto problemi). L’ultima frase non è del tutto corretta: il secondo richiamo è arrivato mesi dopo il primo e circa due anni dopo che i primi possessori di una Bolt segnalassero problemi di “autocombustione”.

Su un punto, Mary Barra (amministratore delegato General Motors) ha sicuramente ragione: la vicenda Bolt è stata una lezione importante per il futoro. Non solo per Chevrolet ma per tutti i produttori di auto elettriche, se pensiamo che la veterana Tesla ha avuto problemi simili nei vecchi modelli. Le batterie, insomma, restano il cuore del mondo EV sia in positivo che in negativo. Investire di più nella loro affidabilità non è solo importante, ma fondamentale per evitare brutte sorprese.