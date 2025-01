Ford vuole diventare la Porsche dei fuoristrada

Ford, storico produttore automobilistico americano, sta rivoluzionando la sua strategia di mercato puntando decisamente sui veicoli off-road. Il CEO Jim Farley ha annunciato al Salone dell'Auto di Detroit 2025 l'obiettivo di rendere Ford "il marchio off-road numero 1 indiscusso al mondo".

Questa mossa segue la decisione dell'azienda di abbandonare quasi completamente la produzione di berline tradizionali negli Stati Uniti e in Europa, mantenendo solo la Mustang come unico modello "classico". Farley ha spiegato che Ford sta "uscendo dal business delle auto noiose per entrare in quello dei veicoli iconici".

L'ambizioso piano prevede di far crescere i marchi Tremor, Bronco e Raptor, puntando a superare la quota del 20% delle vendite totali Ford raggiunta lo scorso anno dai veicoli off-road. Il CEO si è spinto fino a paragonare le ambizioni dell'azienda a quelle di Porsche nel settore delle auto sportive, dichiarando di voler diventare "la Porsche dell'off-road".

La decisione di abbandonare il mercato delle auto tradizionali è stata motivata dalla scarsa redditività di modelli come Fiesta, Focus e Mondeo/Fusion. Tuttavia, Ford non ha completamente voltato le spalle alle berline: oltre alla Mustang, disponibile a livello globale, la Mondeo è ancora in vendita in Cina e la Taurus in alcune parti del mondo, incluso il Medio Oriente. Farley non ha escluso la possibilità di espandere la gamma Mustang, affermando che ci sono "tutti i tipi di possibilità" e che "non c'è davvero alcun limite". Tra le opzioni al vaglio ci sarebbero una versione a quattro porte e persino un modello con assetto rialzato e trazione integrale, pensato per l'off-road leggero.

Questi sviluppi si affiancherebbero alle recenti evoluzioni della Mustang, come la versione GTD orientata alla pista e la variante RTR con motore EcoBoost a quattro cilindri. L'obiettivo è mantenere vivo e rilevante il marchio Mustang, adattandolo alle nuove tendenze del mercato automobilistico.

La strategia di Ford riflette un cambiamento significativo nel settore, con una crescente domanda di veicoli versatili e capaci di affrontare terreni accidentati. Resta da vedere se questa scommessa sull'off-road permetterà all'azienda di consolidare la sua posizione nel mercato automobilistico globale.