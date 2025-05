Città con limite a 30 km/h, sei d'accordo o contrario?

Michele Campaniello

Costruire una "Città 30" non significa unicamente decidere dall'oggi al domani di abbassare i limiti in tutte le vie, bensì implica una revisione profonda del progetto dell'intera città. Dietro "Città 30" c'è uno studio approfondito, condotto da una società terza che abbiamo incaricato specificamente di analizzare, strada per strada, i livelli di incidentalità e di individuare gli interventi più efficaci per abbassare i limiti di velocità e, di conseguenza, ridurre la pericolosità.



Il passo successivo è stato l'adeguamento progressivo delle strade. È un percorso ancora in atto, perché intervenire sull'infrastruttura stradale non è un'operazione immediata, specialmente a Bologna, dove attualmente abbiamo numerosi cantieri attivi, inclusi quelli per la realizzazione di due nuove linee tranviarie che attraverseranno la città; questi cantieri hanno inevitabilmente rallentato alcuni aspetti della messa a terra del progetto "Città 30", ma il piano generale sta procedendo e sta dando i risultati attesi. Continueremo a implementare interventi fisici di traffic calming: allargamento dei marciapiedi, restringimento delle carreggiate, realizzazione di corsie ciclabili e attraversamenti pedonali protetti e rialzati, oltre a una serie di altre misure che sia gli esperti trasportisti sia lo studio di consulenza Polinomia ci indicano come utili per raggiungere i nostri obiettivi.