A distanza di mesi dalla prima introduzione in alcuni paesi, Google Maps si rinnova anche in Italia includendo il prezzo al litro di benzina, diesel, GPL e metano. Si tratta di una aggiunta piuttosto interessante che mira a rendere la vita degli automobilisti più semplice, in un periodo dove il prezzo dei carburanti è in continua salita senza un’apparente sosta.

La copertura al momento non è ancora capillare e serviranno ancora delle settimane prima che il servizio sia disponibile su tutti i distributori. Conoscere il prezzo della benzina non è una novità, sono numerosi infatti i siti e le applicazioni che offrono questo tipo di servizio come evidenziato in questo approfondimento. Il vantaggio di aver tutto integrato in Google Maps non è tuttavia irrilevante, in quanto permette di visualizzare tutte le informazioni utili in un’unica interfaccia.

La possibilità di visualizzare i prezzi della benzina su Google Maps è possibile in due modi distinti; la prima, la più semplice, è quella di fare un tap sulla pompa della benzina interessata. Verrà indicato il prezzo della benzina “standard” e successivamente anche quella “premium”, se presente. Alternativamente, è possibile cercare i benzinai in zona e appariranno tutti i prezzi direttamente sulla mappa. Come anticipato, al momento il servizio è limitato ad alcune zone d’Italia ma è solo questione di tempo prima che diventi più capillare.

Arriveranno anche le tariffe di ricarica? Difficile a dirsi, ma considerata l’introduzione del prezzo della benzina, non è difficile pensare che tra i piani di Mountain View ci sia l’idea di estendere il servizio anche per chi si muove a batteria. Anche in questo caso ci sono già numerosi servizi disponibili, ma avere tutto integrato in un’unica applicazione, per altro così diffusa, potrebbe essere una comodità non indifferente. Non ci rimane che attendere per maggiori dettagli.