Gli incidenti segnalati su Waze compariranno anche su Google Maps

Google Maps sta integrando le segnalazioni di incidenti provenienti da Waze, migliorando il sistema di reportistica per gli utenti. Un utente di Reddit ha condiviso un'immagine che mostra una notifica di incidente su Google Maps con l'indicazione che l'informazione proveniva da un utente Waze.

Questa novità fa parte di una serie di aggiornamenti annunciati da Google a luglio per potenziare il sistema di segnalazione incidenti su Maps. Tra le novità ci sono icone più grandi e un'interfaccia semplificata per confermare le segnalazioni da parte di altri guidatori sulla stessa strada. Il sistema permette agli utenti di segnalare vari tipi di incidenti come incidenti, rallentamenti, autovelox e presenza di polizia. È disponibile sia su iOS che Android e sulle rispettive piattaforme per auto.

Valido dal 21 Novembre al 02 Dicembre -

Risparmia su centinaia di prodotti! Segui il Black Friday con Tom's Hardware! Le migliori offerte selezionate dai più grandi store online con sconti fino al 70%! Scopri le offerte

Per effettuare una segnalazione, basta toccare l'icona "+" nella schermata di navigazione e selezionare il tipo di incidente dalla lista. Il sistema di segnalazione che integra Waze e Google Maps è disponibile su Apple CarPlay, Android Auto, auto con Google integrato, iOS e Android.

Oltre all'integrazione delle segnalazioni, Waze ha aggiunto il supporto per segnalare più tipi di telecamere per l'analisi del traffico. Ha anche introdotto una nuova funzione per gli eventi di traffico che fornisce notifiche in tempo reale e informazioni dettagliate sugli incidenti in corso.

Un'altra novità è l'interfaccia di navigazione sulla schermata di blocco. Come spiegato da Google: "i guidatori di Waze possono ora ricevere indicazioni di navigazione - come direzioni passo-passo, aggiornamenti sul traffico in tempo reale o avvisi di pericolo - tutto mentre il telefono rimane bloccato in modo sicuro".

A ottobre è stata aggiunta la funzione di Reportistica Conversazionale. Questa permette di segnalare incidenti usando il linguaggio naturale invece di scegliere da un elenco predefinito. Basta toccare il pulsante di segnalazione, descrivere la situazione e il modello Gemini di Google si occupa del resto, categorizzando automaticamente la segnalazione.