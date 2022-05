Il periodo storico per quanto riguarda il prezzo del carburante è tra i peggiori di sempre; indipendentemente da quale tipo di carburante che utilizza la vostra auto, negli ultimi mesi tutti quanti abbiamo percepito l’aumento quando ci siamo recati al distributore per fare il pieno. E’ proprio in periodi come questi che diventa importante prestare molta attenzione al proprio rifornimento e alla quantità di carburante consumato, e per farlo più comodamente ancora una volta ci viene in aiuto la tecnologia: in questa pagina troverete una selezione di applicazioni, quasi tutte disponibili sia su Android sia su iOS, dedicate alla gestione dell’auto con una particolare attenzione al risparmio sul consumo di carburante, sia all’acquisto – aiutandoci quindi a scegliere il distributore che pratica il prezzo più basso – sia durante la guida, aiutandoci a mantenere uno stile di guida più conservativo così da bruciare meno carburante.

Benzina comparatore di prezzi

Questa applicazione funziona in modo similare a Prezzi Benzina, e ci permette di valutare “a distanza” il prezzo praticato dai distributori della zona per valutare il più economico, scegliendo tra benzina, gasolio, GPL e metano. Tra le funzioni particolari di Benzina comparatore di prezzi c’è sicuramente la possibilità di salvare dei tragitti che si compiono più di frequente, come il tratto casa-lavoro, così da poter valutare rapidamente qual è il distributore più economico in un determinato giorno.

BlueDriver OBD2 Scan Tool

E’ facilmente l’applicazione più ricca e completa tra quelle che troverete in questa lista, ma è anche l’unica che richiede l’utilizzo dell’adattatore Bluetooth da collegare alla presa OBD2 che troviamo su quasi tutte le auto moderne: BlueDriver OBD2 Scan Tool è disponibile per Android e iOS, e permette di eseguire una diagnostica completa della vettura, tenendo sott’occhio tutti i consumi nei vari ambiti di utilizzo. Utilizzare l’applicazione permetterà anche di individuare eventuali problemi tecnici al sistema di alimentazione, segnalati da consumi fuori da quella che sarebbe la media calcolata in base allo stile di guida; utilizzare BlueDriver OBD2 Scan Tool potrà aiutarvi a modificare il vostro stile di guida al fine di consumare meno carburante, anche se alcuni dati forniti dall’app sono di difficile interpretazione.

Distributori Metano, GPL e colonnine by Ecomotori

Questa applicazione è stata sviluppata appositamente per chi guida auto alimentate a metano o GPL, e fornisce un database completo di distributori, corredato da indirizzo, orari, prezzo praticato e numero di telefono. In totale l’applicazione dispone di più di 10.000 anagrafiche di distributori, 2.600 distributori di metano e più di 8.000 distributori di GPL sparsi in diversi stati europei. L’applicazione si integra automaticamente con il nostro navigatore così che si possa impostare il percorso per il distributore senza scomodi copia-incolla o altri espedienti, e qualora si riscontrasse un prezzo praticato diverso da quello indicato nell’applicazione si potrà fare una comoda segnalazione allo staff, che poi andrà a modificare il dato riportato.

L’applicazione è disponibile su Android e su iOS, in questo caso con il più semplice nome di Ecomotori.net.

Drivvo

Drivvo è un’applicazione molto intuitiva e facile da utilizzare, ed è disponibile gratuitamente su sistemi Android e iOS. Il compito principale di Drivvo è quello di tenere sottomano, in modo ordinato e facile da consultare, tutte le spese che riguardano l’auto – come bollo, assicurazione, manutenzione ordinaria e straordinaria – e non soltanto quella relativa al carburante.

Il sistema di registrazione dei rifornimenti è uno strumento prezioso per tenere a bada le spese: l’applicazione invierà una notifica per avvisarci quando stiamo per finire il carburante, e potrà essere ancora più precisa se andremo a impostare il percorso previsto all’interno dell’applicazione. Drivvo offre anche la possibilità di creare rapporti completi su rifornimenti, spese e servizi, con un supporto visivo realizzato con grafici molto dettagliati.

Fuelio

Fuelio è un’ottima applicazione gratuita disponibile su sistemi Android dedicata alla gestione dei costi del carburante: l’applicazione ci permette di inserire marca e modello della nostra auto, e ci chiederà di inserire manualmente i dati sul prezzo del carburante e la quantità di litri riforniti per effettuare i calcoli sul consumo.

L’applicazione si occuperà di realizzare un registro degli acquisti di carburante, calcolerà la nostra efficienza alla guida e andrà a realizzare dei grafici e delle statistiche per capire se si può migliorare il proprio stile di guida al fine di consumare meno e spendere meno in carburante. Utilizzando Fuelio, supportato dal contakm parziale della nostra auto, sarà facile rendersi conto dei consumi dell’auto e regolarsi di conseguenza; per far sì che tutto funzioni come si deve bisognerà però essere attenti a inserire nell’applicazione tutti i dati necessari, altrimenti l’algoritmo non avrà modo di fare i suoi calcoli.

Google Maps

Google Maps è un servizio internet geografico sviluppato da Google, che consente la ricerca e la visualizzazione di carte geografiche accessibili da sito web o da app mobile. L’applicazione offre una serie di servizi accessori e a partire da fine maggio consente di verificare il prezzo dei distributori di benzina, diesel, GPL e metano. Il servizio è ancora in fase di espansione.

Prezzi Benzina

Prezzi Benzina è probabilmente l’applicazione più famosa tra queste, ed è disponibile gratuitamente su Android e iOS. In questo caso la funzionalità principale non è di calcolo dei consumi di carburante o analisi dello stile di guida, ma è un semplice specchietto che ci mostra tutti le aree di servizio nelle vicinanze con il relativo prezzo dei vari carburanti offerti, permettendoci quindi di scegliere il più economico senza doverli visitare tutti per valutarne i prezzi.

L’applicazione è dotata di una mappa che permette di navigare fino al benzinaio scelto e offre una serie di filtri per tipologia di carburante – benzina, gasolio, GPL o metano, principalmente – così da ripulire la mappa dei prezzi di carburanti che non ci interessano. Si tratta di un’arma preziosa per tutti coloro che bruciano carburanti fossili nella propria auto, ma ancor di più per chi viaggia a GPL o metano, carburanti che possono diventare difficili da trovare, specialmente nelle grandi città. Prezzi Benzina si è poi declinato in varie applicazioni dedicate al prezzo del metano, al prezzo del GPL e ha anche sviluppato un’applicazione dedicata alle cosiddette pompe bianche, le pompe di benzina che non appartengono a un grande marchio.

Simply Auto

Simply Auto è tra le applicazioni più scaricate in questo ambito, ed è disponibile sia su iPhone sia su dispositivi Android. Questa applicazione, similarmente a Drivvo, si comporta da taccuino digitale e ci consente, in modo molto rapido e intuitivo, di annotarci tutte le spese relative alla nostra auto, dal carburante acquistato fino alla manutenzione ordinaria e straordinaria. Una volta inseriti i dati richiesti, l’applicazione sarà in grado di realizzare grafici e calcolare statistiche per ottimizzare consumi e costi; ci vuole un attimo per prendere confidenza con l’interfaccia grafica, ma una volta superato il primo scoglio Simply Auto si trasforma in uno strumento prezioso per tutti i guidatori.

Via Michelin

Via Michelin è diventata anche un’applicazione, dopo averci guidato per anni grazie alle sue mappe; oggi l’applicazione è ancora più ricca di funzioni dedicate all’organizzazione di un viaggio in tutti i suoi aspetti, compreso quello del rifornimento di carburante. Via Michelin ci guiderà lungo la strada più breve e rapida, evitando se possibile il traffico intenso e permettendoci calcoli molto utili su consumi e spese: inserendo il modello della nostra auto sarà facile calcolare quando e dove fare rifornimento, e a quel punto l’applicazione sarà in grado di guidarci fino al distributore più comodo ed economico. Inoltre, forte della sua esperienza nel campo, l’applicazione potrà fornirci anche utili informazioni in merito a ristoranti e luoghi di ristoro, così da rendere il viaggio ancora più piacevole.

L’applicazione Via Michelin è disponibile gratuitamente su Android e iOS.

Waze

Anche Waze, la famosa applicazione di navigazione disponibile su Android e iOS, è dotata di una comoda funzione di ricerca di benzinai con relativi prezzi. Per effettuare la ricerca è sufficiente toccare la barra di ricerca nella parte alta dello schermo da cui si accede alla sezione dedicata alle aree di servizio. E’ possibile visualizzare i distributori direttamente sulla mappa o consultare un elenco che fornisce diverse informazioni utili come il prezzo praticato, la distanza dal punto in cui ci si trova e l’orario dell’ultimo aggiornamento dei prezzi.