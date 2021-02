Covid-19, in arrivo nuova proroga della validità di patente e revisione auto

La seconda ondata dell’emergenza sanitaria da Covid-19 ha inevitabilmente portato a provvedimenti di rinvio che riguardano tutti gli automobilisti. Nelle scorse ore è stato difatti pubblicato un nuovo regolamento in Gazzetta ufficiale che porta ad un’ ulteriore proroga relativa a patente di guida e revisione auto. A distanza di qualche mese, le date sono state nuovamente modificate in modo tale da consentire ai cittadini di continuare ad utilizzare il proprio mezzo di trasporto.

Non è la prima volta dunque che durante la pandemia da coronavirus, si interviene per modificare le scadenze con interventi utili sia per gli automobilisti che per la riduzione del carico di lavoro presso le motorizzazioni. Grazie al regolamento numero 2021/49 pubblicato il 22 febbraio sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione, Bruxelles ha pertanto stabilito una proroga di dieci mesi – a partire dalla scadenza indicata sul documento – della validità dei permessi di guida e delle carte di qualificazione del conducente scaduti o in scadenza tra l’1 settembre 2020 e il 30 giugno 2021. Nel caso in cui le patenti o le carte di qualificazione del conducente abbiano già beneficiato di un rinvio ai sensi del regolamento precedente n° 2020/698, il nuovo rinvio sarà di soli sei mesi e non potrà superare la data fissata al 1 luglio 2021.

Decisione affine è quella riguardante il controllo periodico a cui i vari veicoli devono obbligatoriamente essere sottoposti. Nel dettaglio, le auto con revisione scaduta o in scadenza nel periodo compreso tra l’1 settembre 2020 e il 30 giugno 2021, avranno la possibilità di circolare con la revisione scaduta per dieci mesi oltre la data prefissata, entro la quale andava o andrà effettuata la revisione del veicolo.

É importante ribadire che la norma è valida solamente per la circolazione intracomunitaria e sarà attuata a partire dal prossimo 6 marzo. Non a caso dunque, ogni Stato avrà la possibilità, per quanto riguarda la circolazione interna, di rinunciare all’applicazione della norma.