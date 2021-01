Rinnovo patente, proroga e scadenze: tutte le date del 2021

Chi è in possesso di un documento di guida vicino alla scadenza potrà attendere ancora qualche settimana prima del rinnovo; la data fissata ora è della del 30 aprile 2021. Sono previste inoltre posticipazioni per la validità del foglio rosa e dei certificati medici.

Su tutto il territorio dell’Unione Europea (ad esclusione di Croazia, Estonia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Slovenia e Spagna) era già stata prevista una proroga delle patenti in scadenza con la prima ondata di Coronavirus. Ora, a distanza di qualche mese, la data è stata nuovamente modificata per consentire ai cittadini di continuare ad utilizzare il proprio mezzo di trasporto anche durante questo brutto periodo storico. Indipendentemente dalla data di scadenza segnata sul documento, che sia gennaio 2020 o aprile 2021, il nuovo giorno di scadenza per tutte le patenti è fissato al 30 aprile 2021: ci saranno ancora diverse settimane per finalizzare il rinnovo del documento.

Spostato inoltre il termine entro il quale si doveva sostenere l’esame di teoria, fissato generalmente per un periodo di tempo di 6 mesi. Qualora i 6 mesi per effettuare la prova siano scaduti in una finestra di tempo compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 ottobre 2020, il nuovo termine utile per sostenere l’esame sarà la fine di aprile. Sarà ugualmente necessario prenotare la prova presso l’Ufficio della Motorizzazione Civile di competenza.

Posticipata infine la CQC, la carta di qualificazione del conducente, necessaria a testimoniare le capacità professionali di quei soggetti già in possesso di una regolare patente di guida di categoria superiore, come ad esempio quelle di carattere professionale legate all’autotrasporto. Le CQC con scadenza al 2 ottobre 2020 rimarranno valide sino al 3 maggio 2021. Le CQC con scadenza compresa tra il primo e ultimo giorno di gennaio 2021 mantengono la loro validità sino al 3 maggio 2021, limitatamente però al territorio italiano.

Anche i certificati medici scaduti in un periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 gennaio 2021 resteranno validi sino al 3 maggio 2021. In linea generale, tutti i permessi di guida provvisori resteranno abilitati sino al 3 maggio 2021.