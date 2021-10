Da Mercedes, il furgone elettrico che migliora la qualità dell’aria

Se vivete in ​​una grande città, non importa quale sia Londra, New York, Tokyo o Milano, i furgoni per le consegne sono essenzialmente accettati come mali necessari. Grandi veicoli commerciali che nelle migliori delle ipotesi vi consegnano i pacchi di Amazon e, nelle peggiori, trasformano le città in ambienti congestionati e inquinati. Mercedes, forse proprio a questo proposito, ha sviluppato un furgone capace di offrire una soluzione che dovrebbe soddisfare praticamente tutti.

Con il progetto Sustaineer, il marchio tedesco svela una versione speciale dell’iconico Sprinter alimentato qui a batteria e capace anche di pulire l’aria. Ma andiamo con ordine, a bordo di Sprinter è presente un propulsore completamente elettrico necessario per eliminare il fastidioso rumore dei classici motori diesel e ridurre l’inquinamento a zero. Presenti, inoltre, pneumatici a bassa resistenza al rotolamento che permettono una migliore autonomia e una riduzione del rumore.

Oltre alla presa di corrente, Sustaineer si può ricaricare grazie ai pannelli solari ultrasottili installati sul tetto che seguono le linee dello Sprinter e possono migliorare l’autonomia in qualche misura. Per massimizzare l’autonomia, inoltre, il prototipo prevede una serie di soluzioni che ne migliorano l’aerodinamica; come, ad esempio, speciali telecamere al posto degli specchietti retrovisori che riducono drasticamente la sezione frontale. Sempre per contenere i consumi e migliorare quindi l’energia, Mercedes adotta un curioso sistema di riscaldamento dedicato al volante e alla cintura di sicurezza; questa tecnologia offre lo stesso comfort agli occupanti in termini di temperatura percepita rispetto ad un sistema tradizionale a bocchette.

Ma come pulisce l’aria? Mercedes Sustaineer beneficia di due filtri, uno all’anteriore e uno al posteriore, che riescono a ridurre del 50% le particelle inquinanti presenti nell’aria che incontra durante il tragitto. Il sistema opera anche qualora il furgone sia fermo e stazionario in carica, funzionando quindi come un sistema di pulizia a 360 gradi.