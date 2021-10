Furgoni elettrici Rivian, nuovi dettagli sui veicoli destinati ad Amazon

Per chi non ne fosse a conoscenza, è bene ricordare che il costruttore statunitense Rivian, è a lavoro – oltre che sui modelli elettici R1T e R1S – anche sullo sviluppo di furgoni a batteria che verranno utilizzati per le consegne da Amazon. Infatti, l’azienda di commercio elettronico con sede a Seattle è in attesa di ricevere, proprio da Rivian, ben 100.000 furgoni elettrici. Le prime 10.000 unità, saranno in possesso di Amazon entro la fine del prossimo anno. A quanto pare, ora, attraverso un documento – il quale è stato depositato alla National Highway Traffic Safety Administration – è stato possibile portare alla luce alcuni dettagli in più che andranno a caratterizzare i veicoli elettrici che varranno utilizzati dal gigante dell’e-commerce per consegnare la propria merce ai clienti.

Dunque, sembrerebbe che il furgone a batteria sarà disponibile in tre differenti versioni, ossia 500 LHD Van, 500 RHD Van e 700 Van. Secondo quanto emerso, i numeri andranno ad indicare la capacità di carico, motivo per il quale, si avrà un furgone da 500 piedi cubi (14,15 metri cubi) e da 700 piedi cubi (19,82 metri cubi). Invece, per quanto riguarda le sigle, il fugone LHD avrà la guida a sinistra, mentre quello RHD avrà la guida a destra. Dunque, sembra facile comprendere che i veicoli del marchio Rivian circoleranno anche nel Regno Unito e nei Paesi dove è prevista la guida a destra. Tuttavia, nonostante non se ne parli nel documento depositato alla NHTSA, potrebbe essere disponibile anche un’ulteriore versione del furgone elettrico, il quale avrà una capacità di carico ancora più elevata che potrebbe raggiungere i 900 piedi cubi (25,48 metri cubi).

Inoltre, sembra essere confermato che il veicolo avrà tre tipologie diverse di powertrain, ossia motore singolo, doppio motore anteriore e due propulsori elettrici a trazione integrale. Tra i dettagli, è anche emerso che – i veicoli elettrici del costruttore statunitense – avranno due allestimenti differenti: “S” e “Z”. Quest’ultimo, sarà il modello che verrà consegnato ad Amazon, mentre l’allestimento “S” sarà dedicato agli altri clienti. Dunque, il gigante dell’e-commerce non sarà l’unica azienda a poter usufruire dei veicoli a batteria Rivian. Molto probabilmente, entro la fine del 2021, ad Amazon verranno consegnati i primi 3oo furgoni elettrici del marchio, che verranno prodotti – insieme a tutti gli altri esemplari – nello stabilimento dell’Illinois.