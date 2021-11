Dacia Spring sul podio: l’elettrica più venduta ad ottobre 2021 in Italia

Continua ad essere un momento abbastanza difficile per il mercato automobilistico italiano. Infatti, analizzando i dati di ottobre 2021, viene evidenziato un calo di vendite pari al 35,7% se confrontato con lo stesso periodo dell’anno 2020. Inutile ribadire che, ad influire maggiormente sul settore, è stata – e continua ad esserlo – la crisi dei chip. Tuttavia, sembrerebbe che le auto elettrificate (quindi sia ibride, che plug-in e 100% elettriche) continuano a farsi strada, nonostante tutto. Nello specifico, le HEV – nel mese di ottobre – hanno raggiunto una quota di merca del 35,2%. Dunque, un veicolo nuovo su tre era ibrido. Il podio, come auto 100% elettrica più venduta in Italia, nel mese di ottobre, se lo aggiudica la Dacia Spring.

Infatti, sono state ben 1.777 le auto immatricolate del brand della Romania, superando le 1.060 immatricolazione della 500 elettrica. Il terzo posto, viene guadagnato invece dalla Smart Fortwo, con 621 veicoli immatricolati, Inoltre, è bene evidenziare che tra le prime 10 auto più vendute ad ottobre, non è presente Tesla. Si tratta di un dato non del tutto inaspettato, se si considera che le consegne delle elettriche del marchio statunitense sono spesso “altalenanti”. Continuando la classifica, al quarto e al quinto posto troviamo – rispettivamente – la Renault Twingo e la Renault Zoe. La Volkswagen ID.3 si posiziona al settimo posto. La top 10 viene chiusa, invece, dall’Opel Corsa elettrica. Dunque, nel complesso, nel corso del mese di ottobre 2021, sono state immatricolare 7.134 auto elettriche, per una quota di mercato che raggiunge il 7%.

La Fiat Panda, con 8.969 unità vendute, si posiziona a primo posto per i modelli ibridi HEV, superando la Lancia Ypsilon (2.747 unità immatricolate). Al terzo posto, la Fiat 500 con 2.154 immatricolazioni e in quarta posizione la nuova Toyota Yaris Cross. Nel mese di ottobre 2021 sono state immatricolate, in totale, 36.069 auto HEV, raggiungendo quindi una quota di mercato del 35,2%. La “regina” dei modelli PHEV è la Jeep Compass con 568 immatricolazioni. La seconda posizione viene conquistata dalla Volvo XC40 che spodesta la Jeep Renegade, la quale scende – quindi – al terzo posto. La Peugeot 3008 in quarta posizione. I modelli PHEV, ad ottobre 2021, raggiungono una quota di mercato del 5% (5.123 immatricolazioni complessive).