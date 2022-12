Tante le novità che dal 5 al 9 gennaio saranno presentate al CES di Las Vegas 2023: tra queste spicca inevitabilmente il Diorama Display realizzato da Marelli. Ridurre al minimo le distrazioni e fornire le informazioni in modo chiaro e immediato all’utente è, infatti, tra gli i punti chiave che ciascuna casa automobilistica tiene in considerazione al momento della progettazione di una vettura e delle tecnologie da implementare.

Non a caso, la tecnologia del Diorama Display è in grado di offrire proiezioni di alta qualità, permettendo dunque al guidatore di visualizzare immagini per la navigazione, indicatori o altre informazioni utili. La proiezione, in prossimità del bordo inferiore del parabrezza, da una fonte TFT offre una chiara visibilità in qualsiasi ambiente stradale e anche in caso di scarsa luminosità. Come dichiara la stessa azienda, questa soluzione è in grado di offrire un angolo di visione molto più ampio rispetto alla maggior parte degli head-up display, permettendo di mostrare le informazioni a tutti gli occupanti del veicolo.

A contraddistinguere la nuova tecnologia del Diorama Display di Marelli anche la possibile integrazione all’interno dei cruscotti già esistenti, caratteristica che va dunque a ridurre sia la complessità dell’installazione che gli elevati costi a carico degli stessi costi per i costruttori.

Come accennato in apertura, il Diorama Display nasce con l’intento di offrire all’automobilistica un’esperienza d’uso ottimale a bordo dell’auto fornendo tutte le informazioni più importanti in maniera chiara e riducendo al minimo le distrazioni.

Per l’appuntamento del CES di Las Vegas 2023 le novità marchiate Marelli sembrano non finire qui: oltre al Diorama Display l’azienda darà ai visitatori la possibilità di utilizzare il suo Digital Design Studio per personalizzare il proprio veicolo scegliendo da un’accurata selezione di opzioni di illuminazione, sensing, elettronica e interni. Progettare un modello secondo i propri gusti ed esigenze sarà dunque possibile grazie allo speciale configuratore.