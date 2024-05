Warren Buffett lancia l'allarme: L'IA è la bomba atomica dei nostri giorni!

Warren Buffett, il celebre investitore e CEO di Berkshire Hathaway, ha recentemente espresso le sue preoccupazioni riguardo all'intelligenza artificiale, ammettendo di non essere un esperto del campo ma di essere comunque preoccupato per le implicazioni di questa tecnologia.

Durante una sessione di domande e risposte alla conferenza annuale dei soci di Berkshire Hathaway, Buffett ha fatto un parallelo tra l'avvento dell'IA e quello delle armi nucleari.

Warren Edward Buffett è un imprenditore, economista e filantropo statunitense, soprannominato «oracolo di Omaha» per la sua abilità di previsione negli investimenti.

Ha ricordato un suo discorso precedente in cui aveva paragonato la bomba atomica al potere di possedere un genio della lampada, capace di fare "alcune cose terribili con una semplicità disarmante".

Questo paragone suggerisce la sua preoccupazione per le potenziali conseguenze negative dell'IA, paragonabili alla devastazione causata dalle armi nucleari.

Buffett ha evidenziato il fatto che l'IA è "parzialmente fuori dalla lampada" e che sarà inevitabilmente sfruttata da qualcuno in maniere dannose per il genere umano. Ha sottolineato l'importanza di comprendere le implicazioni etiche e sociali di questa tecnologia, evidenziando il suo potenziale sia positivo che negativo.

Nonostante la sua ammissione di non essere molto familiare con l'IA, Buffett ha condiviso un'esperienza personale che lo ha reso nervoso riguardo a questa tecnologia.

Ha raccontato di essere incappato in un video in cui la sua immagine era stata generata artificialmente e utilizzata per trasmettere un messaggio che non proveniva da lui. Questo episodio ha sollevato le sue preoccupazioni riguardo alla possibilità di utilizzo dell'IA per scopi fraudolenti.

La conferenza annuale di Berkshire Hathaway, soprannominata "Woodstock dei capitalisti", è un evento molto atteso dai suoi soci, che aspettano tutto l'anno per avere la possibilità di ascoltare direttamente Buffett, conosciuto come l'Oracolo di Omaha. Durante l'evento, Buffett è stato affiancato dai vicepresidenti Ajit Jain e Greg Abel.

Prima dell'inizio della conferenza, Berkshire Hathaway ha riportato risultati finanziari impressionanti, con una pila record di contanti e titoli di Stato pari a $189 miliardi e un aumento degli utili operativi del 39% su base annua a $11,22 miliardi. Questi dati indicano una solida posizione finanziaria dell'azienda e confermano il suo status di gigante nel settore degli investimenti.