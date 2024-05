Valve scatena la potenza di Linux: Proton 9.0-1 offre prestazioni incredibili

Valve ha annunciato il rilascio di Proton 9.0-1, portando con sé una serie di nuove funzionalità e miglioramenti che renderanno l'esperienza di gioco su Linux ancora migliore.

La principale novità di questa versione è il supporto per una vasta gamma di nuovi giochi, offrendo agli utenti di Linux un accesso più ampio alla libreria di titoli disponibili. Inoltre, Proton 9.0-1 introduce importanti miglioramenti per le CPU multi-core, garantendo una migliore performance su hardware di fascia alta.

Un'altra caratteristica degna di nota è l'abilitazione predefinita di NVIDIA NVAPI per tutti i giochi. NVAPI è un kit di sviluppo software progettato per le GPU NVIDIA, il che dovrebbe tradursi in un miglioramento delle prestazioni per i giochi che sfruttano queste schede grafiche.

Gli utenti con processori multi-core di fascia alta dovrebbero particolarmente apprezzare i benefici di questa versione di Proton, poiché il limite sul numero di core utilizzati è stato rimosso.

Ciò significa che giochi ottimizzati per i sistemi multi-core, come Far Cry 2, 3, e 4, The Witcher 2 e la serie Warhammer, beneficeranno di una maggiore potenza di calcolo.

Per coloro che possiedono una Steam Deck, la procedura per scaricare Proton 9 è semplice: basta cercare nella libreria di Steam e il sistema provvederà automaticamente all'aggiornamento per coloro che utilizzavano già la versione Beta.

La lista dei giochi ora supportati è stata estesa, includendo titoli come Dinogen Online, Sonic Colors: Ultimate e Command & Conquer: Red Alert 2, tra gli altri. Inoltre, sono stati risolti vari bug e problemi tecnici che possono migliorare ulteriormente l'esperienza di gioco su Linux.

In conclusione, Proton 9.0-1 rappresenta un passo avanti significativo nel rendere Linux una piattaforma ancora più competitiva per il gaming, offrendo una maggiore compatibilità, prestazioni migliorate e una migliore esperienza complessiva per gli utenti di Linux che desiderano godersi i loro giochi preferiti senza dover ricorrere a una partizione Windows.