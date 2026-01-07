Nel panorama dell'industria automobilistica elettrica, assistiamo a un fenomeno sempre più frequente: aziende provenienti da settori completamente diversi che decidono di cimentarsi nella produzione di veicoli ad alte prestazioni. L'ultimo esempio arriva da Dreame, un'azienda cinese nota per i suoi prodotti di elettronica di consumo, che al CES di Las Vegas ha svelato la Kosmera Nebula 1, una berlina elettrica a quattro porte che promette numeri da supercar europea.

Quello che rende particolarmente interessante questa storia è l'evoluzione del design del veicolo, che nei mesi precedenti alla presentazione ufficiale sembrava dirigersi verso una direzione completamente diversa.

Ci siamo già visti?

Il progetto iniziale della Nebula 1 aveva fatto discutere parecchio gli appassionati di automotive. Stando ai primi rendering diffusi dall'azienda, il veicolo appariva come un esercizio di stile che attingeva a piene mani dall'estetica di Bugatti, in particolare dalla Chiron. Anche i successivi teaser continuavano a suggerire riferimenti al marchio francese, lasciando intendere che Dreame volesse posizionare il suo primo veicolo nel segmento delle hypercar ultra-lussuose. La realtà svelata al CES racconta però una storia diversa.

Il risultato finale mostra un'automobile che ha abbandonato l'imitazione pesante dello stile Bugatti per abbracciare un linguaggio stilistico più vicino a quello di Ferrari e Lotus. La sezione anteriore, in particolare, ricorda molto più da vicino una Ferrari F8 Tributo che non una Chiron, con l'iconico griglia a ferro di cavallo di Molsheim che brilla per la sua assenza. L'unico elemento che potrebbe ancora richiamare Bugatti è la forma del montante C, simile a quella vista sulla Brouillard, ma si tratta di un dettaglio marginale nel contesto complessivo del design.

Potentissima

La silhouette complessiva della Nebula 1 tradisce le sue ambizioni sportive nonostante la presenza di quattro portiere. Il pacchetto aerodinamico inferiore in fibra di carbonio e l'alettone posteriore in stile motorsport non lasciano dubbi sulle intenzioni prestazionali del veicolo. Del resto, i numeri parlano da soli: con quattro motori elettrici che sviluppano complessivamente 1.876 cavalli, la berlina cinese promette di scattare da 0 a 100 km/h in appena 1,8 secondi.

Queste cifre collocano la Kosmera Nebula 1 sullo stesso piano di altre supercar elettriche cinesi come la Yangwang U9 e la Xiaomi SU7 Ultra, vetture che hanno già dimostrato di poter competere con i marchi europei più blasonati in termini di prestazioni pure. Per fare un paragone che aiuti a contestualizzare, stiamo parlando di accelerazioni che superano quelle di una Ferrari SF90 Stradale o di una Porsche Taycan Turbo S, modelli che nel mercato europeo rappresentano il vertice delle berline sportive elettrificate.