Silvia Bodoardo

Farei un passo indietro. Sicuramente per tutto ciò che riguarda le nuove applicazioni, compreso l'accumulo stazionario che sta assorbendo gran parte della produzione odierna, il 99% del mercato è basato sugli ioni di litio. Tuttavia, è una chimica abbastanza giovane. La prima cella commerciale agli ioni di litio è stata venduta nel 1991: parliamo di circa 35 anni di storia. Questo significa che da un lato abbiamo visto un'ottimizzazione clamorosa dei sistemi e un abbattimento dei costi, ma dall'altro il grosso delle vendite è avvenuto solo negli ultimi 15 anni. Di conseguenza, di batterie "esauste" ne abbiamo ancora molto poche, soprattutto in ambito automotive.



Tutti chiedono batterie che durino di più, ma la verità è che quelle attualmente nei veicoli continuano a fare il loro lavoro per decine di migliaia di cicli. Le aziende che fanno riciclo, oggi, sono all'inizio proprio perché manca la materia prima da riciclare. Spesso ci dicono: "Non abbiamo batterie su cui testare i nostri processi".