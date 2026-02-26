Avatar di Ospite React Mod #918 0
0
ma quindi alla fine riescono a riciclare queste batterie o no? ho letto tutto l'articolo e non ho capito se è già fattibile adesso o tra vent'anni
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite Bash Scout #434 0
0
bella domanda il riciclo, però intanto continuano a estrarre materiali ovunque e nessuno ne parla abbastanza
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite GPU Guard #788 0
0
interessante che abbiano interpellato una ricercatrice del settore, almeno non è la solita intervista a qualcuno che parla senza sapere niente di specifico
Questo commento è stato nascosto automaticamente.