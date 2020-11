Ducati TK-01 RR: nuova e-Mtb per gli appassionati di off-road

La casa motociclistica Ducati, ormai specializzata anche nella produzione delle e-bike, continua a realizzare modelli di bici elettriche adatte alle esigenze di ogni acquirente. La società italiana, che spesso collabora con altre aziende, ha presentato in anteprima la nuova Ducati TK-01 RR, nata – appunto – dalla partnership con Thok.

L’ultima arrivata in casa Ducati, non è una e-Bike qualsiasi, tutt’altro si tratta di una e-Mtb realizzata appositamente per tutti coloro i quali sono appassionati di off-road. Dunque, in sella alla bici elettrica del marchio italiano si potranno affrontare anche i percorsi più impegnativi e difficili.

Le caratteristiche che rendono la Ducati TK-01 RR unica, riguardano principalmente il telaio THOK 6061 in alluminio con tubo obliquo all’interno del quale è posizionata la batteria Shimano da 630 Wh. Ovviamente, la mountain bike elettrica è stata progettata per garantire escursioni fuori strada indimenticabili anche in condizioni più estreme.

Infatti, la nuova TK-01RR è provvista di un cambio a 12 velocità Shimano Deore XT e di freni Shimano Deore XT ai quali sono abbinati dischi – di dimensioni pari a 203 mm – con funzione di raffreddamento “Ice technologies”. Grazie alla presenza di tale tecnologia, la e-Bike garantirà prestazioni ottimali e sicure anche durante le frenate sotto sforzo.

La bici elettrica del marchio italiano, è provvista inoltre di una forcella Ohlins RXF 38 di dimensioni pari a 180 mm e di un ammortizzatore posteriore Ohlins TTX, quest’ultimo da 170 mm regolabile. Il gioiellino nato dalla collaborazione tra Ducati e Thok, monta le nuovissime gomme Scorpion E-MTB dell’azienda Pirelli in configurazione “S”. Equipaggiata da un motore Shimano EP-08, la nuova e-Bike è in grado di erogare ben 85 Nm di coppia. Inoltre, con l’ausilio dell’app Shimano E-tube Project le funzioni potranno essere personalizzate in base alle diverse esigenze.

L’ottimo prodotto realizzato da Ducati, implica inevitabilmente il prezzo d’acquisto non proprio contenuto; Ducati TK-01 RR ha un costo di 6.990 euro.

Aggiornamenti per la MIG-S

Ducati, per l’anno prossimo, ha deciso di fornire nuovi aggiornamenti anche alla “All Mountain” MIG-S. Provvista di un motore Shimano Steps E8000 associato ad una batteria Shimano da 630 Wh, la e-bike vanterà anche un nuovo e rivisitato telaio in grado di fornire un maggior controllo e stabilità.

Forcella Marzocchi Bomber Z2, ammortizzatore Fox Float TPS, freni Sram Guide T a 4 pistoni e cerchi THOK e-plus di dimensioni da 29″ (anteriore) e 27,5″ (posteriore) sono solo alcune delle caratteristiche che la MIG-S includerà. Questa variante sarà acquistabile ad un prezzo di 4.890 euro.