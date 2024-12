Ecco la nuova DS 8: l'ammiraglia francese costruita in italia

DS ha presentato la nuova ammiraglia DS N°8, un SUV coupé 100% elettrico basato sulla piattaforma STLA Medium. Il veicolo, lungo 4,82 metri, sarà disponibile con batterie fino a 97,2 kWh e trazione anteriore o integrale, con un'autonomia dichiarata fino a 750 km nel ciclo WLTP.

La DS N°8 rappresenta un importante passo avanti per il marchio premium di Stellantis nel segmento delle auto elettriche di lusso. Con dimensioni generose, un design aerodinamico (Cx di 0,24) e interni ricchi di tecnologia, l'auto si propone come alternativa alle berline e SUV elettrici di segmento D dei marchi tedeschi.

Il design della DS N°8 combina le forme di un crossover con linee da coupé. Alcune soluzioni innovative includono: maniglie anteriori a scomparsa e posteriori integrate nel montante C, prese d'aria attive nel frontale, cerchi aerodinamici da 19 a 21 pollici, coda ottimizzata con ampio portellone elettrico Grazie a questi accorgimenti, nonostante le dimensioni importanti, la vettura raggiunge un coefficiente aerodinamico (Cx) di appena 0,24.

Immagine 1 di 4

Immagine 2 di 4

Immagine 3 di 4

Immagine 4 di 4

L'abitacolo si caratterizza per materiali pregiati come pelle nappa e alluminio. La plancia è dominata da due display: strumentazione digitale da 10,25 pollici, touchscreen centrale da 16 pollici Tra le altre dotazioni tecnologiche spiccano: l'head-up display con realtà aumentata, sistema di visione notturna, impianto audio Focal con 14 altoparlanti, riconoscimento vocale basato su ChatGPT

La DS N°8 sarà disponibile in tre configurazioni: trazione anteriore, batteria 74 kWh, potenza 191 kW, autonomia 572 km. Trazione anteriore, batteria 97,2 kWh, potenza 206 kW, autonomia 750 km. Trazione integrale, batteria 97,2 kWh, potenza 278 kW, autonomia 686 km. La ricarica rapida in corrente continua arriva fino a 160 kW, permettendo di recuperare l'80% della carica in 27 minuti.

La nuova DS N°8 arriverà nelle concessionarie italiane nel primo trimestre del 2025. Inizialmente saranno disponibili gli allestimenti Pallas ed Etoile, entrambi caratterizzati da una dotazione di serie molto ricca. I prezzi non sono ancora stati comunicati. Con questo modello, DS punta a rafforzare la propria posizione nel segmento premium elettrico, offrendo un'alternativa di lusso made in France ai SUV e alle berline tedesche.