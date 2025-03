Le auto di Stellantis sono partner di Milano-Cortina 2026

L'eccellenza automobilistica italiana brillerà sulla neve e sui ghiacci durante i prossimi Giochi Olimpici Invernali. Un accordo strategico tra la Fondazione Milano Cortina 2026 e il gruppo Stellantis segna una partnership che vedrà i marchi storici del motorismo italiano protagonisti dell'evento sportivo più atteso del 2026. Alfa Romeo, Fiat, Lancia e Maserati diventeranno il motore logistico di una manifestazione che unirà sport, territorio e identità nazionale in una vetrina mondiale per l'industria automobilistica del nostro Paese.

Un'alleanza strategica tra sport e mobilità

La collaborazione siglata con la Fondazione Milano Cortina 2026 va ben oltre una semplice sponsorizzazione. I quattro brand del gruppo Stellantis avranno infatti la responsabilità di fornire l'intero parco auto ufficiale necessario per la gestione dell'evento olimpico invernale. Una flotta di veicoli che dovrà garantire spostamenti efficienti e rappresentativi durante una manifestazione che vedrà convergere sulle vette italiane migliaia di atleti, staff tecnici e delegazioni da tutto il mondo.

Jean Philippe Imparato, Chief Operating Officer Enlarged Europe di Stellantis, ha descritto l'iniziativa come "un progetto che abbraccia l'Italia intera", evidenziando come questa collaborazione rappresenti un'opportunità per mostrare l'eccellenza industriale nazionale in un contesto di rilevanza mondiale.

Una sfida logistica di proporzioni olimpiche

La macchina organizzativa dell'evento dovrà gestire la partecipazione di oltre 3.500 atleti provenienti da 93 nazioni diverse. I partecipanti si sfideranno in 16 discipline olimpiche e 6 sport paralimpici, creando una rete complessa di spostamenti tra le diverse sedi dei Giochi.

Andrea Varnier, amministratore delegato della Fondazione Milano Cortina 2026, ha sottolineato l'importanza cruciale di questa partnership, definendo i marchi italiani di Stellantis come fornitori di "soluzioni indispensabili per l'organizzazione dei Giochi". La mobilità rappresenta infatti uno degli aspetti più critici nella gestione di un evento sportivo internazionale di questa portata, specialmente considerando la geografia alpina e la distribuzione delle competizioni su diverse località.

Un ritorno d'immagine per l'industria nazionale

Per i marchi storici dell'automobilismo italiano, questa partnership rappresenta un'opportunità di visibilità globale in un contesto prestigioso. Alfa Romeo, Fiat, Lancia e Maserati potranno mostrare le loro competenze tecnologiche e di design davanti a un pubblico mondiale, rafforzando il legame tra l'eccellenza motoristica italiana e un evento che celebra i valori universali dello sport.

La collaborazione assume anche un valore simbolico significativo in un momento di transizione per l'industria automobilistica, chiamata a confrontarsi con le sfide della sostenibilità e dell'innovazione. I Giochi di Milano Cortina 2026 diventeranno così non solo una competizione sportiva, ma anche una vetrina tecnologica per l'evoluzione della mobilità italiana.