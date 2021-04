Fiat Panda 4X4: Garage Italia trasforma la leggenda in auto elettrica

Tra le leggende dell’automobile italiana, un posto d’onore è occupato da Fiat Panda 4X4. Un modello iconico che ha saputo resistere al tempo, essendo tutt’oggi riconosciuto quale simbolo di affidabilità e resistenza anche (e soprattutto) lontano dall’asfalto. Dopo decenni di attività, e numerose nuove generazioni, Garage Italia riporta in vita la prima delle Panda 4X4.

Per renderla attuale (ma l’auto è già immortale di per sé), l’azienda di personalizzazione con sede a Milano ha deciso di trasformare completamente la struttura di Panda, per renderla…elettrica. Un’operazione di rinnovamento con un occhio di riguardo al futuro, tanto che la denominazione è stata sostituita con integral-e in riferimento proprio alla presenza della trazione integrale, ora a zero emissioni.

La base è sempre offerta dalla solida impostazione Fiat Panda 4X4, tuttavia, la trazione è ora offerta da due motori elettrici: uno collocato sull’asse anteriore e l’altro sull’asse posteriore. Il cambio manuale è stata sostituito da un selettore di marcia e l’auto è stata equipaggiata con due modalità di guida: Eco e Sport. La prima è dedicata al risparmio di energia e invia l’80% di coppia sulla sola asse anteriore; in modalità Sport la ripartizione è perfettamente al 50:50 in modo da avere la miglior trazione possibile anche lontano dall’asfalto.

Garage Italia non ha reso noti dati relativi all’autonomia e alla capacità della batteria. La presa di ricarica invece si trova nella stessa posizione del bocchettone per la benzina. La personalizzazione estetica non è stata trascurata e sono stati coinvolti numerosi partner per offrire un prodotto che fosse sia affascinante sia unico. Gli interni, a esempio, sono rivestiti in Alcantara e la JBL ha sviluppato un impianto audio su misura. Il prezzo non è stato comunicato.