Fisker e Foxconn: la partnership darà vita ad una nuova auto EV

Di recente la start-up americana Fisker ha svelato l’inizio di una nuova partnership con la Foxconn, nonché famosa azienda di elettronica di Taiwan che fornisce la società della Apple. Dunque, sembrerebbe che la Fisker insieme alla Foxconn presto daranno vita a quella che sarà una nuova auto elettrica la quale verrà lanciata in tutto il mondo. Per il momento, è stato reso noto solamente un primo teaser del veicolo in questione che avrà, ovviamente, il marchio dell’azienda Fisker e “aprirà la strada a un nuovo segmento di mercato, portando al debutto nel settore diverse innovazioni tecnologiche”. Sia la Foxconn che la Fisker avranno quindi un ruolo fondamentale nello sviluppo della nuova auto elettrica, impegnate nella produzione e nella vendita a livello globale del veicolo.

Del veicolo EV – che è stato soprannominato Project Peard, acronimo di Personal Electric Automotive Revolution – si conoscono ancora pochi dettagli e molto vaghi. Tuttavia, molto probabilmente, la produzione della nuova auto elettrica avrà inizio entro l’ultimo trimestre del 2023, dunque dopo il debutto della SUV Ocean del marchio Fisker. Il traguardo prefissato, con l’arrivo della Pear, è quello di raggiungere vendite di almeno 250.000 unità all’anno che, come affermato poc’anzi, andranno ad interessare tutti i maggiori mercati presenti a livello globale, compresi quindi l’Europa, gli Stati Uniti ma anche India e Cina. A riguardo, è intervenuto Young-way Liu, nonché presidente della Foxconn, il quale avrebbe dichiarato quanto segue:

Creeremo un veicolo che oltrepasserà i confini sociali – ha dichiarato Henrik Fisker, presidente dell’omonima casa automobilistica – offrendo al contempo una combinazione di tecnologia avanzata, design desiderabile, innovazione e rapporto qualità-prezzo, mantenendo il nostro impegno a creare i veicoli più sostenibili del mondo.

Aggiungendo subito dopo:

La nuova collaborazione tra Foxconn e Fisker rivoluzionerà il modello dell’industria automobilistica introducendo funzionalità provenienti dal mondo dell’information technology, che già oggi aiutano i costruttori ad accelerare la transizione verso processi di produzione e modelli di business nuovi, innovativi ed efficienti. Grazie alla collaborazione tra le nostre aziende ci vorranno solo 24 mesi per produrre la prossima Fisker, dalla ricerca e sviluppo alla produzione, riducendo della metà il tempo normalmente necessario per portare un nuovo veicolo sul mercato.