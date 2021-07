Ford Mustang Mach-E ottiene il record mondiale per la sua efficienza

Ford Mustang Mach-E, nuovo veicolo elettrificato della casa automobilistica statunitense, ottiene un nuovo grande risultato aggiudicandosi il Guinness World Record dimostrando la sua efficienza nei consumi energetici durante il percorso tra le città di John O’Groats e Land’s End in Gran Bretagna. Il team Mustang Mach-E ha dunque ottenuto un grande traguardo per il veicolo elettrico, cercando di eliminare la cosiddetta ansia da ricarica ancora piuttosto diffusa tra gli utenti.

Mustang Mach-E ha una batteria in grado di generare 88 kWh che le ha permesso di percorrere circa 800 chilometri senza dover effettuare una ricarica, valore nettamente più alto di quello di 379 miglia stabilito con i protocolli WLTP. Con 200 km in più del dato garantito sulla scheda tecnica ufficiale, diventa dunque ufficialmente il veicolo elettrico più efficiente del mondo. Non a caso, il tragitto che va da John O’Groats in Scozia fino a Land’s End in Cornovaglia è lungo ben 1.352 chilometri e per completare il percorso sono servite 27 ore e solamente due soste da 45 minuti ciascuna per un refill alla batteria. Per quanto riguarda la velocità media del veicolo è stata di circa 50 km/h.

Ricevendo il Guinness World Record per conto di Ford, il responsabile dell’elettrificazione del Regno Unito, Tim Nicklin, ha dichiarato:

Grazie all’efficienza della Mustang Mach-E, siamo stati in grado di ridurre al minimo il carico energetico sulla rotta più lunga della Gran Bretagna, oltre a creare un punto di svolta per l’industria.

Nel dettaglio, a guidare la Ford Mustang Mach-E sono stati Paul Clifton, Fergal McGrath e Kevin Brooker, che detengono già un record di efficienza per veicoli a benzina e diesel.