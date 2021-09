Ford Ranger 2022, diffuso il primo video teaser ufficiale

La casa automobilistica statunitense Ford ha deciso di anticipare le forme del suo nuovo pick-up, diffondendo sul web alcune immagini e un breve video teaser. Parliamo del nuovo Ford Ranger che farà il suo debutto ufficiale entro la fine dell’anno, con la commercializzazione prevista per i primi mesi del 2022. Il nuovo pick-up sarà disponibile sia per gli USA che per l’Europa.

Nonostante le informazioni rilasciate da Ford siano decisamente poche, anticipando piccoli dettagli su quelle che saranno linee e forme della vettura, sappiamo che il veicolo sarà inevitabilmente robusto e dotato di nuove tecnologie a bordo, con conseguenti servizi legati alla connettività.

E se la prossima generazione di Ford Ranger è prossima al debutto, osservando le prime immagini diffuse dalla casa costruttrice fondata da Henry Ford, si intravede che il nuovo Ford Ranger avrà ancora un corpo massiccio e robusto, con linee squadrate e muscolose, mentre a dare un nuovo al nuovo design sarà la calandra ed i grandi gruppi ottici a C. Per quanto riguarda gli interni, l’azienda potrebbe realizzare un abitacolo curato anche grazie all’aggiunta di servizi legati alla connettività.

Non ci resta dunque che attendere nuove informazioni ufficiali da parte della Casa dell’Ovale blu.