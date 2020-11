Honda Civic 2022: svelato il prototipo, stile sobrio ed elegante

In attesa di vedere il suo debutto sul mercato, previsto nella primavera del 2021, la Honda Civic 2022 si è mostrata in quello che sarà il suo aspetto finale. Il prototipo dell’undicesima generazione del veicolo del marchio nipponico, è stato svelato in diretta streaming su Twich, una delle più note piattaforme utilizzate dai giovani. Nello specifico, è stata fornita al pubblico una prima anticipazione della Honda Sedan, alla quale faranno seguito anche altre versioni, ossia la hatchback, la Si e la Type R.

Nuovo design

Alcuni aspetti che andranno a caratterizzare la Civic 2022 erano già stati resi noti nel corso dei giorni scorsi, grazie alla divulgazione di un teaser. Lo stile sobrio ed elegante, ma allo stesso tempo accattivante, contraddistingue il nuovo veicolo della casa automobilistica giapponese. Infatti, se me messa a confronto con il modello attuale, le linee della futura Honda Civic appaino molto più morbide e meno spigolose.

La parte anteriore dell’auto è stata totalmente rinnovata, poiché è presente una calandra decisamente differente rispetto al modello precedente, che si sviluppa orizzontalmente. Un grande rinnovamento è stato apportato anche nella parta posteriore, dove sono stati installati gruppi ottici molto innovativi inoltre, importanti modifiche hanno interessato anche la parte superiore della nuova Honda Civic.

L’auto è stata infatti progettata ponendo un occhio di riguardo nel massimizzare la visibilità, non solo per chi si trova alla guida del veicolo, ma anche per i passeggeri. Per ottimizzare questo aspetto, è stato necessario spostare i montanti anteriori e riposizionare gli specchietti installandoli sulla portiera.

Gli interni

L’interno dell’abitacolo, per il momento, non è ancora stato svelato se non con alcuni disegni. Tuttavia, come è possibile notare, oltre ad essere caratterizzato da linee anche in questo caso molto sinuose, gli innovativi interni della Honda Civic 2022 sono evidenziati dalla presenza – sulla plancia dedicata all’infotainment – di una nuova strumentazione digitale con un display touch screen HD da 9 pollici, al quale si andranno ad aggiungere innovativi sistemi di assistenza alla guida.

Nonostante non siano stati ancora svelati dettagli inerenti alle specifiche tecniche del motore, la casa automobilistica giapponese sembra aver confermato che la nuova Honda Civic sarà, allo stesso tempo, più potente e più economica dal punto di vista dei consumi.