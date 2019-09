Honda E: svelato il prezzo al Salone di Francoforte

Come precedentemente annunciato la casa automobilistica nipponica ha presentato ufficialmente la sua Honda E nel corso del Salone di Francoforte.

Come precedentemente annunciato, la Casa Automobilistica Honda ha presentato ufficialmente la oggi la sua prima citycar elettrica: Honda E. Ormai non ci sono più segreti per la 100% elettrica dell’azienda giapponese infatti, a quanto pare, sarà disponibile sul mercato in due versioni: l’entry level da 136 CV e la versione “sportiva” da 154 CV. Per la prima volta è stato possibile scoprire dal vivo i dettagli che rendono Honda E una delle EV più innovative del Salone.

Nel corso dell’evento che si sta svolgendo in questi giorni a Francoforte, la casa automobilistica ha finalmente svelato il dettaglio che fino ad ora ha alimentato diverse “indiscrezioni”, ovvero il prezzo. Honda E sarà disponibile al preordine a partire dai prossimi giorni di questo mese, mentre le prime consegne in Germania, Francia, Norvegia e nel Regno Unito avverranno probabilmente all’inizio dell’estate 2020.

Se siete interessati all’acquisto della nuova auto elettrica marchiata Honda, sappiate che il prezzo è superiore alle aspettative che si erano create dopo la pubblicazione delle foto-spia; si parte da 35.500 euro. Questo per quanto riguarda la versione da 136 CV, non considerando eventuali eco-incentivi. Ovviamente il prezzo aumenterà se si desidera prenotare l’auto in allestimento Advance da 154 CV, in tal caso saranno necessari circa 38.500 euro. Considerando il mercato italiano, la casa automobilistica non ha fornito informazioni in merito alla disponibilità della nuova Honda E, di conseguenza non ci resta che attendere ulteriori comunicati ufficiali per avere maggiori dettagli ed eventualmente un prezzo di partenza che comprende l’italico “ecobonus”.