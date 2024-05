Nuova Dacia Spring è in offerta a 90 euro al mese con gli incentivi statali

La Dacia Spring taglia il traguardo diventando l'auto elettrica più economica d'Italia nel 2024, con un prezzo d'attacco di 17.900 euro per la versione base. A partire da qualche settimana, è possibile ordinare il nuovo modello della famiglia Renault, attirando l'attenzione degli automobilisti con il suo listino competitivo.

La nuova Dacia Spring è offerta con motorizzazioni da 45 CV e 65 CV. Il modello entry level, denominato Spring 45 CV Expression, è proposto sul mercato italiano a un costo di 17.900 euro, cifra che potrebbe ulteriormente ridursi grazie all'applicazione dell'Ecobonus. Dall'inizio di maggio, se confermati, i nuovi incentivi 2024 renderanno ancora più accessibili le versioni più pulite della Spring, specialmente se si decide di rottamare un veicolo inquinante, permettendo di accedere a sconti significativi.

Per chi desidera prestazioni superiori, la variante Spring 65 CV Expression parte da 18.900 euro, mentre la versione Extreme di top gamma è disponibile a 19.900 euro, offrendo un eccellente rapporto qualità-prezzo data la ridotta differenza costale rispetto al modello meno potente.

Non mancano opzioni dedicate ai professionisti, con gli allestimenti Business e Cargo. Il modello Spring 45 CV Business ha un prezzo iniziale di 19.200 euro, che sale a 20.200 euro per la motorizzazione da 65 CV. La variante dedicata al trasporto merci, Spring 45 CV Cargo, è proposta a 18.900 euro, e a 19.900 euro con il motore più performante.

Le recenti promozioni di Dacia dedicate al mese di maggio 2024 rendono ancora più accessibile l'acquisto di una Spring 45 CV, con una formula di finanziamento che prevede una rata mensile di soli 89 euro per 36 mesi, con un anticipo di 4.820 euro e una maxi-rata finale da 6.444 euro, dando la libertà di restituire il veicolo al termine del finanziamento, con TAN di 6,99% e TAEG di 9,84%. Per aderire all'iniziativa è necessario rottamare sfruttando gli incentivi statali, altrimenti l'offerta non è applicabile.